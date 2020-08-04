Пока крупнейшие мировые театры и концертные залы откладывают открытие, а то и вовсе переносят его на 2021 год, российские артисты грезят сценой и готовы выступать в любых условиях, чтобы увидеть живых зрителей и услышать настоящие аплодисменты. О том, как выглядит культура в новой постпандемической реальности, а также о новых творческих планах рассказали в онлайн-эфире международного дискуссионного форума #ArtSpace художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев, директор Свердловской филармонии Александр Колотурский и знаменитый бас, дважды лауреат премии Grammy Ильдар Абдразаков.

"Начиная с первых чисел марта и до сегодняшнего дня, невозможно отрешиться от мысли, что мы проходим тяжелейшее испытание, - отметил Валерий Гергиев. - Но, как я говорил всем своим артистам еще в апреле, у нас никогда больше не будет такого временного простора, чтобы сделать что-то новое".

По словам маэстро, он никогда не проводил столько времени в размышлении, не отслушивал столько записей и не знакомился с партитурами, которые еще не звучали в нашей стране, как в эти месяцы.

"Я думаю, мы пока не будем обращаться к громоздким, грустным и слишком серьезным произведениям, которые идут по 4-5 часов. Зато я почти уверен, что в скором будущем более 20 названий из мирового репертуара, который обнимает французскую, итальянскую, немецко-австрийскую и, конечно, русскую традицию, увидят свет в той или иной форме", - делится планами Валерий Гергиев.

Несмотря ни на что, а скорее вопреки Мариинский театр готовит сразу три новых постановки. Уже началась работа над оперой "Орлеанская дева" Петра Чайковского. Символично, что премьера оперы прошла на сцене Мариинского театра в феврале 1881 года.

Еще одна внушительная постановка - опера Римского-Корсакова "Снегурочка". "Это очень масштабное произведение, и мы сохраним весь первоначально задуманный размах: богатые декорации и костюмы (премьера постановки должна была состоятся в апреле 2020 года - прим. "РГ"). Я надеюсь, спектакль, который поставит Анна Матисон из Москвы, будет успешным", - отметил маэстро.

Также в театре планируется поставить оперетту Иоганна Штрауса "Летучая мышь". В том, что это оперетта, Валерий Гергиев не видит никаких проблем, для него - это музыка исключительно высокого качества.

"Я считаю, что "Летучая мышь" давно и по праву стучалась в двери Мариинского театра, и наконец этот стук дошел даже до меня", - заметил он.

Свердловская филармония пока может только мечтать о том, чтобы сыграть концерт на своей сцене. По словам Александра Колотурского, Урал ушел на изоляцию на полтора месяца позже, поэтому к привычной жизни пока не вернулся. Музыкантам разрешили репетировать только 27 июля. Но уже 1 августа они открыли сезон выступлений open-air в парках Екатеринбурга. Всего пройдет 23 концерта.

"10 августа мы откроем фестиваль большого рояля. Пять вечеров и пять выдающихся музыкантов, которые выступят на открытом воздухе, - делится ближайшими планами Александр Колотурский. - Мы раньше никогда так серьезно не работали в формате open-air, строим партер на 1700 мест, но нам разрешили продать лишь 544 билета".

И Валерий Гергиев, и Александр Колотурский в один голос говорят о непростой финансовой ситуации, в которой оказались музыкальные театры по всей стране.

Мариинский театр из четырех миллиардов рублей внебюджетных доходов от продажи билетов, контрактов и гастролей, в этом году по самым оптимистичным прогнозам сможет рассчитывать лишь на один миллиард. И это федеральный театр, один из ведущих в стране. Но, как заверил Гергиев, каждый из 5000 сотрудников вовремя получает зарплату. Поддержал театр в это непростое время и 65 солистов, работающих по контракту.

В еще более плачевном состоянии оказались региональные филармонии. Денег благодаря поддержке государства хватает только на зарплату. А афиши почти целиком переносятся на будущий год. Свердловская филармония была вынуждена перенести 220 концертов.

"Только на билетах мы потеряли около 20 миллионов рублей, а общие потери до конца года из-за отмененных выступлений и гастролей превысят 48 миллионов", - делится Колотурский.

Отдельная внушительная статья расходов - это выполнение санитарных требований Роспотребнадзора.

Сейчас все усилия руководителей театров и концертных залов направлены на то, чтобы вернуть публику в залы. По словам Колотурского, лишь 50 процентов зрителей готовы купить билет, остальные пока боятся.

"Живое общение с настоящим искусством ничто не заменит. Поэтому не надо бояться, приходите на концерты, а мы сделаем все, чтобы это было безопасно", - обращается к зрителям Александр Колотурский.

Ильдар Абдразаков мечтает о том времени, когда публика вновь будет сидеть в залах без масок. Хотя сама возможность выйти на сцену, почувствовать энергию живого зала, услышать настоящие аплодисменты - уже настоящее счастье. Абдразаков впервые после долгого перерыва вышел на сцену Мариинского театра 2 августа, чтобы исполнить партию Атиллы.

"Перед репетицией помощник режиссера предупредил, чтобы мы держали дистанцию. И пока репетировали, это удавалось. Но во время спектакля, эмоции так зашкаливали, что мы, как ни старались, правила нарушали", - честно признался он. - Когда стоишь на сцене в гриме и костюме, играет симфонический оркестр, слышишь живые аплодисменты и крики "браво" - это непередаваемое ощущение".

Валерий Гергиев добавил, что никакие неожиданные причуды судьбы не должны нас напугать и остановить. "Прятаться нельзя. Давайте действовать осторожно, но эффективно", - заключил маэстро.