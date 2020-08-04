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04.08.2020 12:10
Рубрика: Общество

Какие болезни поможет предупредить регулярный анализ крови

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России, как правило, к врачу обращаются лишь в случае болезни, хотя многих заболеваний люди могли бы избежать, если бы раз в год сдавали анализ крови. Регулярный анализ крови, как считает заслуженный деятель науки РФ Аркадий Верткин, позволит продлить и сохранить жизнь. Естественно, трактовка результатов - это прерогатива врача.

"Уровень глюкозы в крови укажет на риск развития сахарного диабета. Это одно из самых популярных заболеваний в мире: каждую секунду такой диагноз получают 5 258 человек", - сообщает сайт aif.ru.

Фото: sobyanin.ru
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Увы, но "популярность" анализа продиктована печальным обстоятельством: по статистике, каждые шесть секунд от осложнений СД умирает один человек.

Анализ на показателях "плохого" холестерина напрямую связан с состоянием сосудов, а именно с отложением в них атеросклеротических бляшек. Конечно, атеросклероз в той или иной степени будет почти у каждого, но при повышенном показателе заболевание развивается активно и принимает тяжелые формы.

Скорость клубочковой фильтрации - такой анализ, к сожалению, не принято назначать в поликлиниках. Хотя именно он дает наиболее полное представление о состоянии здоровья почек, об их работоспособности. Если в крови повышен билирубин, то речь идет о нарушении работы печени.

Плюс к этому стоит сдать общий анализ крови с оценкой уровней гемоглобина, среднего объема эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и СОЭ.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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