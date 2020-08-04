Кардиолог назвала простой способ снизить холестерин без лекарств

Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова поделилась полезными советами по поводу того, как укрепить иммунитет и защитить организм от заболеваний сердца и сосудов.

Эксперт посоветовала питаться в режиме: завтрак, перекус, обед, полдник и ужин. Но не забывать о поддержании, в том числе, нормального уровня холестерина. Так, не многие знают, но, например, субпродукты (сердце, мозги, почки) является далеко не лучшей альтернативой жирному мясу. В последних очень много холестерина, передает KP.Ru.

А вот в яйцах пресловутый вредный жир хоть и содержится, но в продукте также есть лецитин. Он способствует тому, чтобы холестерин не оставался в крови, что вредит сосудам, а проникал в органы и ткани, которые в нем нуждаются. Ведь, как известно, опасен не только переизбыток холестерина, но и его недостаток.

Поэтому вполне допустимо съедать в течение дня одно яйцо, 12 граммов сливочного масла. Или - как альтернатива - 80 граммов телячьей печени. Но не больше.

Снижению уровня холестерина в крови способствует употребление простых и доступных продуктов. Это овсяные отруби и сама овсянка, яблоки, цитрусовые, чеснок.