Указ главы Республики Коми от 4 августа 2020 года № 82 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 5 августа 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 4 августа 2020 г. № 82

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" (далее - Указ Главы Республики Коми):

1. Пункт 4 исключить.

2. В пунктах 11, 16.1 слова "10 августа" заменить словами "30 сентября".

3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Министерству физической культуры и спорта Республики Коми с 31 августа 2020 г. возобновить обеспечение участия спортсменов в спортивных соревнованиях, проводимых за пределами Республики Коми.".

4. Пункты 14.5, 15,16.6 исключить.

5. В пункте 16.5 после слова "обеспечить" дополнить словами "по 31 августа 2020 г.".

6. В пункте 19.1:

в абзаце первом слова "до 24.00 часов 10 августа 2020 г." исключить;

подпункт 1 исключить;

подпункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2) по 14 августа 2020 г. - работу объектов, в которых оказываются услуги, указанные в позиции 2 приложения № 1 к настоящему Указу;

3) по 30 сентября 2020 г. - работу досуговых, развлекательных, зрелищных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, указанных в позиции 3 приложения № 1 к настоящему Указу, за исключением указанных в пунктах 19.9 и 19.12 настоящего Указа.

Данное ограничение не распространяется на библиотеки, расположенные на территориях муниципальных образований в Республике Коми.".

7. В пункте 19.2:

а) слова "10 августа 2020 г." заменить словами "14 августа 2020 г.";

б) в абзаце четвертом слова "в средствах размещения;" заменить словами "в средствах размещения.";

в) подпункт 2 исключить.

8. Пункт 19.4 дополнить новыми абзацами вторым - третьим следующего содержания:

"Разрешить с 5 августа 2020 г. на территориях муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск" организацию сельскохозяйственных ярмарок при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу.

Разрешить с 1 сентября 2020 г. на территориях муниципальных образований в Республике Коми проведение в соответствии с законодательством всех типов ярмарок при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу.".

9. Пункт 19.5 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Возобновить с 5 августа 2020 г. на территориях муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск" оказание образовательных услуг по подготовке водителей транспортных средств.".

10. Абзац второй пункта 19.6 изложить в следующей редакции:

"Разрешить с 5 августа 2020 г. на территориях муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск" работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного питания при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу, а также ограничений, установленных пунктом 19.8 настоящего Указа.".

11. Пункт 19.7 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"Разрешить с 5 августа 2020 г. на территории муниципального образования городского округа "Воркута" торговую деятельность, связанную с продажей непродовольственных товаров, без ограничения площади торгового зала при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу.".

12. Пункт 19.8 изложить в следующей редакции:

"19.8. Ограничить с 5 августа 2020 г. деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного питания по обслуживанию посетителей с 01.00 часа до 8.00 часов.".

13. Пункт 19.9 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"Возобновить с 5 августа 2020 г. на территориях муниципальных образований в Республике Коми, за исключением территорий муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск", работу физкультурно-спортивных организаций с учетом соблюдения положений пункта 19.15 настоящего Указа и при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу.".

14. Пункт 19.10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Возобновить с 5 августа 2020 г. на территориях муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск" предоставление государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан и граждан, ищущих работу, в малых группах.".

15. Дополнить новыми пунктами 19.12 - 19.16 следующего содержания:

"19.12. Разрешить с 5 августа 2020 г. работу музеев, выставочных залов при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу.

19.13. Возобновить с 15 августа 2020 г.:

1) бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения;

2) бронирование мест, прием и размещение граждан в объектах санаторно-курортного лечения и отдыха при условии выполнения Методических рекомендаций по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20 мая 2020 г.

19.14. Возобновить при условии выполнения Методических рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г.:

1) с 5 августа 2020 г. - предоставление в полном объеме образовательных услуг по дополнительным образовательным программам в формах, определенных Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации";

2) с 15 августа 2020 г. - проведение индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Республики Коми, для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения;

3) с 1 сентября 2020 г. - предоставление в полном объеме образовательных услуг по основным образовательным программам в формах, определенных Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

19.15. Возобновить с 30 сентября 2020 г. работу бассейнов, в том числе расположенных в физкультурно-спортивных организациях, фитнес-центрах (спортивных клубах), банях, саунах, а также в образовательных организациях при условии выполнения Методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 г.

19.16. Разрешить с 1 октября 2020 г.:

1) работу театров, театральных и концертных организаций при условии выполнения рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 при осуществлении деятельности театров и концертных организаций, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 г.;

2) проведение спортивных мероприятий при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу;

3) работу досуговых, развлекательных, культурных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений при условии выполнения Методических рекомендаций по организации работы таких организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

4) проведение культурно-массовых, зрелищных и иных массовых мероприятий.".

16. В пункте 20:

1) в абзаце первом слова "10 августа" заменить словами "7 сентября";

2) дополнить абзацами семнадцатым - восемнадцатым следующего содержания:

"с 11 августа 2020 г. по 24 августа 2020 г.;

с 25 августа 2020 г. по 7 сентября 2020 г.".

17. В пункте 22:

1) в абзаце первом второе предложение исключить;

2) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Возобновить с 5 августа 2020 г. на территориях муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск" предоставление государственных и муниципальных услуг и иных услуг в помещениях органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения в полном объеме с обязательным соблюдением эпидемиологических требований.".

18. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

"Приложение № 2 к Указу Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16

Порядок передвижения лиц и транспортных средств на территории Республики Коми в период действия режима повышенной готовности

1. Настоящий Порядок устанавливает на территории Республики Коми в период действия режима повышенной готовности правила передвижения транспортных средств и работников организаций, применяющих вахтовый метод работы (далее соответственно - работник, организация).

2. Передвижение работников осуществляется на основании цифрового пропуска, оформляемого в соответствии с настоящим Порядком (далее - цифровой пропуск).

3. Цифровой пропуск оформляется его организацией посредством заполнения электронной заявки в информационной системе "Пропускная система" по адресу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://propusk.rkomi.ru (далее соответственно - электронная заявка, Система).

Активация (разрешение на передвижение работника) электронной заявки в Системе осуществляется оператором Системы (Администрацией Главы Республики Коми).

4. Численность работников, обеспечивающих функционирование организации, а также количество служебных транспортных средств, необходимых для обеспечения функционирования организации, определяется организацией самостоятельно.

5. Организацией при оформлении электронной заявки вносятся следующие сведения:

1) информация об организации:

а) индивидуальный налоговый номер организации;

б) полное наименование организации;

в) сокращенное наименование организации (при наличии);

г) юридический адрес организации;

д) фактический адрес организации;

е) адреса торговых точек организации (при наличии);

ж) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации;

з) разрешенные виды деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

и) перечень муниципальных образований в Республике Коми, на территории которых осуществляется деятельность организации;

к) адрес электронной почты организации;

л) информация о фактическом адресе и количестве мест обсерваторов организации и количестве работников, привлекаемых для работы вахтовым методом, а также согласие на обеспечение мероприятий по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы вахтовым методом в условиях распространения COVID-19;

2) информация о работниках организации, на которых оформляется цифровой пропуск:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) работника организации;

б) 4 последние цифры документа, удостоверяющего личность работника организации;

в) статус работника организации (активен, уволен, отпуск, временно нетрудоспособен, вахтовик), который изменяется с учетом случаев, перечисленных в пункте 8 настоящего Порядка;

3) данные о транспортном средстве организации (служебном транспортном средстве): VIN номер, марка транспортного средства, государственный регистрационный знак, - при необходимости использования организацией служебного транспортного средства.

6. Активация (отказ в активации) электронной заявки осуществляется Администрацией Главы Республики Коми в течение 24 часов с момента ее регистрации в Системе.

В указанный в настоящем пункте срок Администрация Главы Республики Коми осуществляет проверку на предмет достоверности, полноты сведений, внесенных организацией в электронную заявку.

В случае отказа в активации электронной заявки электронная заявка организации получает в Системе статус рассмотрения электронной заявки "Отклонено" с указанием причин отказа в активации.

7. Основанием для отказа в активации электронной заявки является внесение в электронную заявку недостоверных и (или) неполных сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

8. Организация в отношении работника, на которого оформлен цифровой пропуск, вносит изменения в электронную заявку в следующих случаях: выход работника в отпуск, временная нетрудоспособность работника, увольнение работника, а также указывает сведения о пребывании работника на обсервации с указанием места обсервации, начале вахты и окончании вахты. Указанные изменения организация вносит в течение 1 рабочего дня со дня наступления соответствующего случая.

9. Администрация Главы Республики Коми прекращает действие (аннулирует) электронной заявки в случае выявления Администрацией Главы Республики Коми факта представления при оформлении цифрового пропуска недостоверных сведений в течение 1 рабочего дня со дня выявления соответствующего факта и в тот же срок направляет организации по адресу электронной почты, указанной в электронной заявке, уведомление о прекращении действия (аннулировании) электронной заявки с указанием причин такого прекращения.

10. Организация вправе повторно оформить электронную заявку в Системе в порядке, предусмотренном пунктами 3 - 5 настоящего Порядка, после устранения причин, повлекших отказ в активации электронной заявки.

11. Передвижение работников на территории Республики Коми с использованием личного транспортного средства осуществляется при условии соблюдения требований и ограничений, установленных Указом Главы Республики Коми, без оформления цифрового пропуска на данное транспортное средство.

12. Информация по цифровым пропускам и работе в Системе размещается на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://propusk.rkomi.ru, а также представляется по телефону "горячей линии" 8-800-301-59-59.".

19. Приложение № 3 к Указу дополнить разделом XIV следующего содержания:

"XIV. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы музеев, выставочных залов

1. Перед открытием в помещениях музея и выставочных залах (далее - музей) проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешенных к применению в установленном порядке.

Система вентиляции очищается, проводится проверка эффективности ее работы.

Работники, участвующие в уборке помещений, проходят инструктаж по применению дезинфицирующих средств.

2. Ежедневно, перед началом работы музея и в течение рабочей смены осуществляется контроль температуры тела работников музея с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания.

3. Ограничиваются контакты между сотрудниками музея разных отделов и функциональных групп (научные сотрудники, смотрители, кассиры, реставраторы, технический персонал и иной персонал) не связанных общими задачами и производственными процессами.

4. Обеспечивается дистанционная рассадка сотрудников в рабочих кабинетах, в случае невозможности - организовывается посменная работа.

5. Запрещается прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществляется в столовой для сотрудников или специально выделенной комнате по заранее установленному графику с учетом соблюдения дистанции 1,5 метра.

6. Обеспечить при входе в музей, а также на рабочих местах кассиров, в комнате приема пищи, иных местах возможного скопления посетителей места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе, с помощью установленных дозаторов.

7. Обеспечить сотрудников музея запасом одноразовых масок и перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также кожными антисептиками для обработки рук.

8. Обеспечить контроль за использованием сотрудниками музея при обслуживании посетителей защитных масок и перчаток.

9. Рекомендуется установка защитных экранов в местах взаимодействия с посетителями (кассы, стойки администраторов и выдачи аудиогидов, места хранения личных вещей посетителей).

10. Допустимо проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями музея 1,5 - 2 м.

11. Не допускается прием туристско-экскурсионных групп и реализация соглашений с туристическими компаниями. Прием туристско-экскурсионных групп возобновить после снятия всех ограничительных мероприятий, связанных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

12. Обеспечивается соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении посетителей и сотрудников в зоне кассового обслуживания, в фойе, при входе в музей и выходе из них, в том числе путем нанесения соответствующей разметки. В залах музея нахождение посетителей осуществляется из расчета не более 1 человека на 4 кв. м зала (с учетом обслуживающего персонала).

13. Обеспечить организацию маршрутизации, исключающей встречные потоки, а также обеспечивающей раздельные входы и выходы как в здание музея, так и в выставочные залы и помещения с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент.

14. Посетители допускаются в помещения музея при наличии гигиенической маски. Рекомендуется обеспечить возможность приобретения посетителями гигиенических масок перед входами и на территории.

15. Осуществляется сбор использованных масок и перчаток сотрудников и посетителей музея в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО.

16. Рекомендуется по возможности осуществлять реализацию продукции бесконтактными способами, в том числе, с помощью автоматов по продаже товаров (вендинговых машин).

17. Осуществляется ежедневная влажная уборка служебных помещений и мест общего пользования (комнаты отдыха сотрудников, кассовые зоны, фойе музея, комната приема пищи и подобных помещений) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

18. Осуществляется влажная уборка с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия каждые 2 часа в туалетах, в том числе всех контактных поверхностей. В туалетах обеспечиваются условия для соблюдения правил личной гигиены, устанавливаются дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук.

19. Осуществляется дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей в фойе музея, залах: дверных ручек, поручней лестниц и эскалаторов, перил, поверхностей столов, оргтехники, пультов управления в лифтах и иных поверхностей.

20. Осуществляется дезинфекционная обработка аудиогидов после каждого посетителя, используются аудиогиды с одноразовыми наушниками. Каждому посетителю с аудиогидом выдается одноразовая дезинфицирующая салфетка.

21. Осуществляется, при наличии оконных фрамуг, проветривание не реже чем 1 раз в два часа служебных помещений музея.

22. Организовывается информирование посетителей и сотрудников музея путем размещения текстовой и визуальной информации в кассовой зоне, в фойе, в том числе, с использованием цифровых постеров, о необходимости соблюдения посетителями музея мер по предотвращению распространения коронавируса, в том числе воздержаться от посещения музея при наличии респираторных симптомов, характерных для ОРВИ, соблюдать правила личной гигиены, в том числе пользоваться санитайзерами. Размещается необходимая информация на официальных сайтах музеев.

23. Предусматривается посещение музея, в том числе парковых зон, по заранее приобретенным преимущественно электронным билетам на конкретные сеансы.

24. Рекомендуется в кассах музея использовать бесконтактные способы оплаты билетов с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами и т.д., избегая использования наличных денег, при наличии возможности реализацию билетов осуществлять преимущественно бесконтактным способом, используя автоматы по продаже билетов, мобильные приложения по продаже билетов и т.д.

25. Рекомендуется осуществлять контроль билетов при входе в музей бесконтактными способами с использованием сканеров штрих-кодов электронных билетов и аналогичных устройств.

26. Исключается проведение в помещениях музея массовых мероприятий.".







