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04.08.2020 14:26
Рубрика: Общество

Корабль "Орел" сможет летать к Луне и Марсу

Текст: Наталия Ячменникова
Новый космический корабль "Орел" не может самостоятельно лететь к астероидам, однако в составе межпланетного комплекса это возможно, как и полет на Марс. Об этом сообщил главный конструктор корабля Игорь Хамиц в интервью журналу "Русский космос" (официальное издание "Роскосмоса").
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: NASA /JPL / University of Arizona
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"Техническим заданием миссия полета к астероидам не предусмотрена. Однако, полет может быть осуществлен в составе астероидного (межпланетного) комплекса, как и полет к Марсу", - сказал Хамиц. При этом он напомнил, что одна из основных задач корабля "Орел" - обеспечение пилотируемых миссий к Луне. Кроме того, техническое задание предусматривает транспортировку экипажей на борт Международной космической станции.

Напомним, пилотируемый корабль "Орел" строится в РФ для использования в лунной программе, первый полет без экипажа запланирован на 2023 год с космодрома Восточный, а с 2028 года планируется начать на нем полеты на Луну.

В соответствии с техническим заданием штатный экипаж корабля "Орел" составляет четыре человека, автономный полет корабля занимает до трех суток к околоземной орбитальной станции или до десяти суток к Луне. Возможно выполнение и автономных полетов в околоземном космическом пространстве с численностью экипажа два человека на 30 суток. Хамиц уточнил, что свободный объем, приходящийся на одного члена экипажа, составляет 2,3 кубометра, что в два раза превышает аналогичную характеристику корабля "Союз". Жилой отсек имеет зоны, предназначенные для реализации бытовых нужд экипажа: питания, отдыха, санитарно-гигиенических процедур.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Исследование Марса Освоение Луны

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