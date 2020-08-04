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04.08.2020 15:16
Рубрика: В мире

Лаосу и Таиланду угрожают наводнения из-за сильных ливней

Текст: Константин Волков

Меконг - крупнейшая река Юго-Восточной Азии, берущая начало в Тибете, - наполняется водой из-за сильных дождей. Об этом 4 августа сообщает таиландское издание Bangkok Post.

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Как предупреждает Департамент метеорологии Таиланда, несколько дней во всем регионе продлятся сильные дожди (сейчас там сезон муссонов). Власти Накхонпханом, северо-восточной провинции Таиланда, граничащей по Меконгу с Лаосом, уже выпустили предупреждение для местных жителей о возможности наводнений. Ввиду необычайно сильных дождей в нынешнем сезоне и катастрофических наводнений в Китае весь регион пребывает в состоянии повышенной готовности.

В 2019 году на северо-востоке Таиланда и в южном Лаосе уже произошло довольно сильное наводнение. И хотя в целом подъем воды в Меконге положительно влияет на местную экономику, удобряя землю и заполняя места пресноводного рыболовства, однако резкое затопление может привести к частичным разрушениям.

В мире Юго-Восточная Азия Лаос В мире Юго-Восточная Азия Таиланд

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