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04.08.2020 16:07
Рубрика: Общество

Легойда: Движение Black Lives Matter дискредитировало себя

Текст: Елена Яковлева

Движение в поддержку борьбы с расизмом Black Lives Matter дискредитировало себя после акции по сожжению Библии, считает Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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Он написал об этом сегодня в своем Telegram-канале. По его словам, когда сторонники движения Black Lives Matter проводят мирные выступления против расизма в США, "тут, наверное, есть почва для диалога". "Но когда основным образом действий митингующих становится насилие, грабеж и разрушение неприятных им культурно-религиозных символов, то они теряют всякое моральное право выступать против несправедливости", - подчеркнул он.

Его комментарий стал реакцией на сообщения СМИ о том, что чернокожие активисты движения Black Lives Matter в Портленде сожгли десятки Библий и американский флаг, потому что "Иисус был белым".

- Оскорбление религиозных чувств большинства населения страны (около 70 процентов христиан) якобы во имя борьбы с расизмом - это выглядит очень неубедительно и в первую очередь дискредитирует само движение, - заключил Легойда.

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