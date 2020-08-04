Льготную сельскую ипотеку под 3% можно получить до конца 2022 года

Россельхозбанк продолжает прием заявок на сельскую ипотеку. К началу августа банк выдал льготных кредитов на сумму более 26 млрд рублей, сообщили "РГ" в банке.

Наибольшее количество обращений за сельской ипотекой отмечено в республиках Башкортостан, Татарстан, Удмуртской республике, Новосибирской, Белгородской, Тюменской, Челябинской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае.

Также о возобновлении приема заявок на сельскую ипотеку 3 августа сообщил Сбербанк. Программа будет действовать до 31 декабря 2022 года. В мае этого года выделенный Минсельхозом лимит банку в 97 млн рублей был исчерпан за первые восемь часов работы. За это время банк принял около 1,1 тыс. заявок. "Спрос на сельскую ипотеку огромный", - признает директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев.

Напомним, в начале июня стало известно о досрочном исчерпании лимита по программе льготной сельской ипотеки. Уже 15 июня вице-премьер правительства Виктория Абрамченко сообщила о том, что кабмин принял решение увеличить финансирование программы в три раза до конца года: к имеющемуся 1 млрд рублей добавят еще 2 млрд рублей. В середине июля премьер-министр Михаил Мишустин еще раз подтвердил, что правительство поддерживает предложение о направлении дополнительных средств по программе.

Получить льготный кредит могут граждане России в возрасте от 21 до 64 лет. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и т.д.), а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи. Первый взнос должен составлять не менее 10% (у Сбербанка - не менее 15%). Кредит выдается под ставку от 0,1 до 3% годовых на срок до 25 лет. Участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа - 5 млн рублей, для остальных регионов - 3 млн рублей.