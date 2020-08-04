Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Татьяна Карабут 
00:01 04.08.2020

Льготную сельскую ипотеку под 3% можно получить до конца 2022 года

Россельхозбанк продолжает прием заявок на сельскую ипотеку. К началу августа банк выдал льготных кредитов на сумму более 26 млрд рублей, сообщили "РГ" в банке.
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Наибольшее количество обращений за сельской ипотекой отмечено в республиках Башкортостан, Татарстан, Удмуртской республике, Новосибирской, Белгородской, Тюменской, Челябинской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае.

Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС
Первоначальный взнос по льготной ипотеке в РФ снижен до 15 процентов

Также о возобновлении приема заявок на сельскую ипотеку 3 августа сообщил Сбербанк. Программа будет действовать до 31 декабря 2022 года. В мае этого года выделенный Минсельхозом лимит банку в 97 млн рублей был исчерпан за первые восемь часов работы. За это время банк принял около 1,1 тыс. заявок. "Спрос на сельскую ипотеку огромный", - признает директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев.

Напомним, в начале июня стало известно о досрочном исчерпании лимита по программе льготной сельской ипотеки. Уже 15 июня вице-премьер правительства Виктория Абрамченко сообщила о том, что кабмин принял решение увеличить финансирование программы в три раза до конца года: к имеющемуся 1 млрд рублей добавят еще 2 млрд рублей. В середине июля премьер-министр Михаил Мишустин еще раз подтвердил, что правительство поддерживает предложение о направлении дополнительных средств по программе.

Марат Хуснуллин: Банки выдали более 100 тысяч кредитов по ипотеке под 6,5%

Получить льготный кредит могут граждане России в возрасте от 21 до 64 лет. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и т.д.), а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи. Первый взнос должен составлять не менее 10% (у Сбербанка - не менее 15%). Кредит выдается под ставку от 0,1 до 3% годовых на срок до 25 лет. Участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа - 5 млн рублей, для остальных регионов - 3 млн рублей.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
01.08.2020

Что выгоднее: квартира или частный дом

Что выгоднее: квартира или частный дом

За время самоизоляции спрос на частные дома в России вырос на 40 процентов, показал опрос. Оно и понятно: одно дело - сидеть в квартире, и совсем другое - иметь приусадебный участок, где можно погулять. Мы разобрались, во сколько обойдется строительство

Работа власти
31.07.2020

Володин подвел итоги работы Госдумы по упрощению строительства

Володин подвел итоги работы Госдумы по упрощению строительства

Вячеслав Володин рассказал о результатах работы Госдумы в весеннюю сессию над законами, которые существенно повысят эффективность работы строительной отрасли. Нижняя палата приняла порядка пятидесяти поправок, которые сокращают бюрократические процедуры, а значит - и сроки строительства

Жилая недвижимость
31.07.2020

Названы районы, квартиры в которых подорожают из-за "удаленки"

Названы районы, квартиры в которых подорожают из-за "удаленки"

Переход на удаленную работу может изменить соотношение цен на квартиры в разных городских районах. Аналитики составили прогноз, какое жилье может заметно подорожать в ближайшие десять лет