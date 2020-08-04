Ливни затопили сразу несколько районов Мумбаи

Несколько районов в индийском Мумбаи затоплены из-за мощных ливней. За минувшие сутки здесь выпало около 230 миллиметров осадков, сообщает телеканал NDTV.

"Во вторник с утра в городе закрыты все офисы, кроме экстренных служб. Ограничено автобусное сообщение, остановлены местные поезда", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

От обилия осадков под водой оказались Горегаон, Кинг-Серкл, Дадар и Шиваджи-Чоук. Между тем синоптики предупредили о продолжении осадков. Помимо Мумбаи, предупреждение было направлено в города Тане, Пуна и Ратнагири в штате Махараштра.