Ливни затопили сразу несколько районов Мумбаи

Несколько районов в индийском Мумбаи затоплены из-за мощных ливней. За минувшие сутки здесь выпало около 230 миллиметров осадков, сообщает телеканал NDTV.
"Во вторник с утра в городе закрыты все офисы, кроме экстренных служб. Ограничено автобусное сообщение, остановлены местные поезда", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.
От обилия осадков под водой оказались Горегаон, Кинг-Серкл, Дадар и Шиваджи-Чоук. Между тем синоптики предупредили о продолжении осадков. Помимо Мумбаи, предупреждение было направлено в города Тане, Пуна и Ратнагири в штате Махараштра.
Watch | Scenes from Mumbai's low-lying area of Sion as people trudge through knee-deep water amid continuous rain. #MumbaiRains pic.twitter.com/J7hmzdPX8D— NDTV (@ndtv) August 4, 2020