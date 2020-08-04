Лукашенко: Россия всегда будет нашим ближайшим союзником

"Россия всегда была, есть и будет ближайшим союзником Беларуси", - заявил Александр Лукашенко с трибуны Дворца Республики, обращаясь 4 августа с традиционным посланием к народу страны и Национальному собранию, сообщает пресс-служба главы государства.

На ежегодное мероприятие, констатируют обозреватели, приглашены более 2,5 тысяч человек со всей страны. По традиции на нем присутствуют депутаты обеих палат парламента, высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов государственного управления и местных органов власти. Приглашены также представители общественных объединений и религиозных конфессий, дипломатического корпуса и международных организаций, руководители банков, высших учебных заведений, СМИ.

Оценивая пройденный страной путь, Лукашенко напомнил, что, отстаивая независимый путь развития, республика прошла через изоляцию и санкции, а в трудное время "стала донором безопасности для европейского дома". Подчеркнув, что РБ не дружит с кем-то против кого-то, "а придерживается многовекторности и предсказуемой внешней политики", белорусский лидер обратил внимание на тот факт, что в современном мире торговые конфликты перетекают в политическую и военную плоскость, становятся фактором развития внутренней дестабилизации в отдельных странах.

В качестве примера он сослался на ситуацию в США, которые, по его словам, вступили в период постоянной протестной турбулентности, а в Китае вспыхнул Гонконг, рядом стал активно перевооружаться Тайвань. Обострились противоречия, говорится в послании, в регионе Южно-Китайского моря, где сосредоточены огромные запасы нефти и газа. Полыхнуло на индийско-китайской границе. Чтобы защитить себя, Китай вынужден активизировать военное строительство. Заискрило на границе между Индией и Пакистаном - странами с ядерным оружием, напомнил глава государства.

Пылающие очаги нестабильности, подчеркнул Лукашенко, сохраняются в Северной Африке, на Ближнем Востоке. "Нагнетаются страсти в отношении Ирана, Венесуэлы, Сирии, иных стран, позволяющих себе независимую, свободолюбивую политику". Да и на постсоветском пространстве, с сожалением был вынужден констатировать белорусский лидер, десятилетиями "не можем разрешить массу застаревших конфликтов: Приднестровье, кавказский клубок противоречий, армяно-азербайджанский конфликт. Более того, получили еще и Украину".

В жизни каждого государства, по оценке президента, и всего мира в целом порой происходят события, беспрецедентно влияющие на ход истории. "2020 год с самого его начала оказался наполненным чередой таких событий. И сегодня они дают нам повод заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации". Сотни тысяч жизней по всей планете, напомнил оратор, "унесла пандемия, рухнули цены на нефть, вернулся глобальный экономический кризис, мир накрыла волна протестов и вооруженных конфликтов, затрещал по швам Евросоюз. "И это только начало", - предупредил он.

С другой стороны, уточнил глава Беларуси, "степень взаимозависимости между государствами неуклонно растет. Общемировые вызовы и угрозы затрагивают абсолютно все государства без исключения. Даже если природа их возникновения и причины зародились за тысячи километров от белорусских границ".

В этой связи он акцентировал внимание на том обстоятельстве, что РБ, находясь в центре Европы, является полноценным участником всех основных международных процессов. Страна связана прочными торгово-экономическими нитями со всеми регионами мира. "Именно поэтому сегодняшнюю ситуацию мы должны рассматривать в контексте международных отношений, - пояснил президент. - Для нас очевидно, что мир становится все более нестабилен и непредсказуем. Насколько - никто сегодня предсказать не сможет. Принципиальные противоречия между государствами и блоками, накопленные за последние десятилетия, переходят в острую конфликтную стадию. За последнее время окончательно ни одна из важнейших международных проблем не была решена".