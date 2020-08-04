В Соединенных Штатах начинается решающая фаза президентской гонки, кульминация которой предстоит осенью. Анализировать ее подробно нам как сторонним наблюдателям смысла нет. Во-первых, из-за характера происходящего - личности претендентов и окружающие обстоятельства придают эпопее немалую долю абсурда. Во-вторых, потому что крепнет убеждение: страна пребывает в мучительном переходном состоянии. Оно когда-то закончится и породит новое качество, но пока - лишь начало пути и нет смысла пытаться делать выводы. В-третьих, хотя от США в мире объективно многое зависит, тенденция все же в сторону сокращения их роли. Так что пора оставить привычку следить за каждым зигзагом тамошних политических свар, затаив дыхание.

Ну и, в-четвертых, как уже доводилось писать, оснований для фундаментального изменения американской политики в отношении России нет, а персональные нюансы хоть и возможны, но непринципиальны. Да, можно предположить, что в случае победы Джозефа Байдена на ключевых постах появятся люди, неприязнь которых к России помимо структурной носит еще и личный либо идеологический характер. Но сути отношений это не изменит, ибо они не просто конфликтны, а на данный момент еще и довольно бессодержательны. Если говорить о голосовании этого года, то для Москвы его исход важен скорее не тем, что будет потом происходить между Россией и Соединенными Штатами, а отношениями Вашингтона с остальным миром. Трамп настолько резко ведет себя со многими партнерами, что даже смена стиля может повлиять на ход международных процессов. То, сколь быстро будут трансформироваться связи США с Китаем, европейскими странами, Индией, арабским сообществом и пр., определит внешнеполитические условия для России. И это важнее, чем собственно российско-американский диалог. Его же надо воспринимать сугубо утилитарно - дает ли он хоть что-то или нет?

Гонка-2020 даже в силу особенностей двух кандидатов - финальный спурт поколения, сформированного "холодной войной" и политически расцветшего после ее окончания. Для обоих срок будет "последним" - для Трампа по закону, для Байдена - по возрасту. Наиболее интересный вопрос - кто (не лично, а типологически) будет претендовать на президентство-2024. И что это будет означать для Америки и мира. Во время прошлой кампании Трампа среди его единомышленников существовала точка зрения, что он и сторонники - камикадзе, миссия которых - любой ценой остановить либеральный вал, вернуть "великую Америку" прошлого. К завершению этого нежданного срока складывается впечатление, что миссию смертник выполняет честно, но результат обратный. Америку захлестнули радикальные настроения ровно того типа, против которых выходили на смертный бой трамписты. А соперник Трампа, сам по себе не обладающий выдающимися политическими качествами, идет к успеху именно благодаря этой непримиримой атмосфере.

Гонка-2020 даже в силу особенностей двух кандидатов - финальный спурт поколения, сформированного "холодной войной"

Ощущение леволиберального реванша усугубляется тем, что на публичном уровне незаметно сколько-нибудь решительного отпора, ожидавшейся ответной мобилизации правых националистов. Возможно, что-то накапливается, например, американская статистика отмечает рост приобретения стрелкового оружия. Демократические политики и медиа предрекают столкновения в ноябре, если Трамп проиграет и откажется признавать поражение. Но эти прогнозы политизированы. С точки зрения общей динамики развития, условная "Америка Трампа", конечно, отступает, даже просто численно, демографически. Этим обусловлена и ярость полемики последних лет. Трамписты и сочувствующие бьются за свой "Сталинград", а их оппоненты в ярости из-за мятежа реакционной "Вандеи", которая, как они уверены, исторически обречена.

Демократические политики и медиа предрекают столкновения в ноябре, если Трамп проиграет и откажется признавать поражение

Из этой схватки выйдут какие-то видоизмененные Соединенные Штаты. Пока всё выглядит так, будто "снова великая Америка" сдаст бразды правления приверженцам глобального лидерства. Байден - компромиссный кандидат, а его администрация будет переходной - от людей Клинтона и Обамы к более молодым, в том числе активно сопереживающим борьбе против расизма в любых ее формах. Ряд комментаторов уже предполагают, что именно эта волна и станет идеологическим наполнением следующего периода - глобальное лидерство постараются превратить в высокоморальное. Особенно на фоне четырехлетки Трампа, у которого моралистическая риторика явно вызывает идиосинкразию.

Но это совсем не означает, что националистическая интерлюдия Трампа пройдет бесследно. Поворот Америки к себе, принявший в случае нынешнего президента эпатирующие формы, вероятнее всего, не закончится с его уходом. Отказ США от избыточных международных обязательств назрел, и левая часть демократического истеблишмента к этому призывает. При этом на деле Соединенные Штаты будут проводить гораздо более расчетливую и эгоистичную внешнюю политику вполне в продолжение меркантилизма Трампа, но без его одиозности. И вот в таких параметрах надо ожидать внешнюю политику "Америки после всего".