Минюст Украины анонсировал дату начала распродажи тюрем

Министр юстиции Украины Денис Малюська 6 августа официально откроет большую распродажу тюрем в стране. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Соответствующее мероприятие пройдет на территории государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" - первого объекта, который будет выставлен на продажу.

"Во время мероприятия министр юстиции расскажет о планах дальнейших продаж и направлении использования полученных от реализации тюрем средств", - сообщили в пресс-службе.

Государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" находится в центре поселка Коцюбинское в 14 километрах от украинской столицы. Последних осужденных из него перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года после соответствующего приказа Министерства юстиции Украины об его оптимизации путем консервации.