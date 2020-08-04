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04.08.2020,  
12:20
Текст:  Иван Петров

Минобороны намерено начать испытания модернизированного Ту-95МСМ

Одной из обсуждаемых во вторник на селекторном совещании военного ведомства тем стала модернизация бомбардировщика Ту-95МСМ.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Первый канал / youtube.com
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"Обсудим, как публичное акционерное общество "Туполев" выполняет обязательства по созданию в интересах Минобороны России модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ. В частности, поговорим об изготовлении опытного образца самолета и начале его предварительных и государственных испытаний", - заявил в ходе "селектора" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства рассказал, что на модернизированном ракетоносце будут существенно обновлены бортовое оборудование, силовая установка и состав вооружения.

Это, по словам министра обороны, позволит повысить боевую эффективность самолета и продлить сроки его эксплуатации.

Ранее сообщалось, что в Таганроге на авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева завершились работы по созданию первого глубоко модернизированного самолета Ту-95МСМ, и началась отработка обновленных систем стратегического ракетоносца.

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Фото: United States Marine Corps / wikimedia.org
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