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04.08.2020 17:54
Рубрика: Власть

Минобороны направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Во вторник с подмосковной авиабазы Чкаловская в Казахстан вылетел военно-транспортный самолет с нашими армейскими медиками. Их отправили в соседнюю республику для оказания практической и методической помощи местным военным медикам, которые сейчас активно задействованы в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС
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В Минобороны РФ корреспонденту "РГ" сообщили, что российские специалисты будут работать в двух военных госпиталях Казахстана - в столице республики Нур-Султане и в городе Алматы.

"В составе медицинских подразделений - военные анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и терапевты, которые окажут консультативную и практическую помощь в диагностике и лечении больных новой коронавирусной инфекцией", - уточнили в нашем оборонном ведомстве.

Там добавили, что самолетом военно-транспортной авиации в Казахстан также будут доставлены медицинское имущество и средства защиты.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Казахстан Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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