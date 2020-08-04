Минобороны направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом

Во вторник с подмосковной авиабазы Чкаловская в Казахстан вылетел военно-транспортный самолет с нашими армейскими медиками. Их отправили в соседнюю республику для оказания практической и методической помощи местным военным медикам, которые сейчас активно задействованы в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В Минобороны РФ корреспонденту "РГ" сообщили, что российские специалисты будут работать в двух военных госпиталях Казахстана - в столице республики Нур-Султане и в городе Алматы.

"В составе медицинских подразделений - военные анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и терапевты, которые окажут консультативную и практическую помощь в диагностике и лечении больных новой коронавирусной инфекцией", - уточнили в нашем оборонном ведомстве.

Там добавили, что самолетом военно-транспортной авиации в Казахстан также будут доставлены медицинское имущество и средства защиты.