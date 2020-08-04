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04.08.2020 22:10
Рубрика: Общество

За связью на дно

Морские геологи исследуют трассу для проекта "Арктик Коннект"
Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8225)
Подводную трассу для прокладки волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которая пройдет вдоль арктического фасада России, изучат ученые Полярной морской геологоразведочной экспедиции на борту научно-исследовательского судна "Профессор Логачев".
Экспедиция должна определить безопасные маршруты трассы связи. Фото: rosgeo.com Экспедиция должна определить безопасные маршруты трассы связи. Фото: rosgeo.com
Экспедиция должна определить безопасные маршруты трассы связи. Фото: rosgeo.com

Исследования морского дна для прокладки оптоволоконного кабеля из Европы в Азию в рамках международного проекта "Арктик Коннект" начинаются сегодня. Еще до перехода из Петербурга, куда приписан "Профессор Логачев", судно снабдили всем необходимым оборудованием. В том числе многофункциональными подводными аппаратами российской разработки, которые доказали свою эффективность при исследовании дна Мирового океана.

Фото: Григорий Ахманов/МГУ
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По словам гендиректора "Росгеологии" Сергея Горькова, на первом этапе - в оптимальные сроки навигации 2020 года - предстоит изучить 6500 километров северного маршрута. За три месяца исследований планируется пройти наиболее сложные с точки зрения ледовой обстановки участки в Баренцевом, Карском, Восточно-Сибирском, Чукотском морях и в море Лаптевых. Задача - провести предварительное исследование рельефа дна и определить безопасные маршруты трассы в арктических морях.

В 2021 году изыскания продолжатся и станут более детальными, с изучением инженерных условий прокладки подводного кабеля и исследованием пород дна. Аналогичные работы запланированы и на отрезках линии связи за пределами российских вод, поскольку "Арктик Коннект" должен связать высокоскоростным и надежным каналом передачи данных Хельсинки и Токио, с перспективой продления в Китай и Северную Америку.

Напомним, что меморандум о создании международного консорциума по строительству первой в своем роде трансарктической линии связи был подписан в июне 2019 года на Петербургском экономическом форуме. Речь шла о прокладке по морскому дну оптоволоконного кабеля протяженностью 13,8 тысячи километров с пропускной способностью 200 Тбит/с. К моменту сдачи объекта (ориентировочно - в 2022-2023 годах) он должен стать не только первым трансарктическим, но и одним из самых скоростных.

С учетом того, что основная часть (примерно 11 тысяч км) трансарктической ВОЛС будет проложена вдоль наших берегов под трассой (условно) Северного морского пути, Россия и российские компании просто не могли остаться в стороне. Партнером финской коммуникационной госкомпании "Синиа Груп", которая выступила инициатором и стала драйвером всего проекта, стал российский "МегаФон".

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Спонсоры "Арктик Коннект", в число которых входят японские и скандинавские компании, надеются уговорить операторов гигантских центров данных переехать в северную Скандинавию. Как уверяют, благодаря новому кабелю задержки в сети связи сократятся на 40 процентов. Это даст преимущества таким компаниям, как "Алфабет", "Гугл", "Майкрософт" и "Амазон", которые перемещают огромные объемы данных между расположенными во всем мире серверами, обеспечивая работу социальных сетей, потокового телевидения и корпоративных сетей.

Новая кабельная линия будет на полторы-две тысячи километров короче всех существующих кабелей из Европы в Восточную Азию и может ускорить межконтинентальную передачу данных примерно на 100 миллисекунд. А помимо того, она представляется более надежной, чем кабели, проложенные в Индийском океане. Там они проходят через Суэцкий канал и Малаккский пролив и нередко страдают от того, что встающие на якорь многочисленные суда невольно повреждают подводные коммуникации.

Общество Наука

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