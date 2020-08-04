Московские учителя рассказали, как сами сдают ЕГЭ

Учителя в Москве сами сдали экзамены, чтобы побывать на месте школьника и понять, с какими трудностями он может столкнуться на ЕГЭ.

"Безусловно, ЕГЭ - это испытание и для ученика, и для учителя. Но если вы уделили должное внимание предмету, изучили его, то шансы на успех значительно возрастают. Недостатки есть у любой формы экзамена. Везде будет стресс, волнение, не забудем и о доле везения, чувстве радости, когда ты понимаешь, что достались именно те вопросы и темы, которые ты тщательно изучил", - рассказывает учитель русского языка и литературы школы № 158 Евгения Авласова, которая сама прошла испытание единым госэкзаменом.

"Я сама, как педагог, участвовала в ЕГЭ, была, что называется, "по ту сторону". Да, было волнительно, страшно, а вдруг не потяну, а вдруг… Этих "а вдруг" было огромное количество, но желание почувствовать на себе бремя экзамена, побыть выпускником не давало мне права уйти с ЕГЭ. Не могу сказать, что задания поразили меня. Все было ожидаемо: и тестовая часть, и вопросы на сопоставление, и сочинение. Времени хватило как на написание самой работы, так и на проверку. Ни для кого не секрет, что учитель учится вместе с детьми на протяжении всей своей педагогической деятельности, поэтому, выйдя с экзамена, я поняла, что в плане подготовки к экзаменам я двигаюсь в правильном направлении, углубляя и расширяя литературный материал", - делится впечатлениями учитель.

Кстати, в этом году еще один из учеников Евгении Авласовой набрал 100 баллов на экзамене по литературе.

"Сказать, что детям очень трудно при подготовке и на экзамене, не могу, потому что каждый выбирает свой путь, предмет и готовится к этому осмысленно, тщательно, с энтузиазмом. Очень люблю цитировать детям слова петербургской коллеги: "Экзамен по литературе надо полюбить. Надо прийти туда и получить удовольствие от того, что вы 3 часа 55 минут пишете тексты", - добавляет Евгения Авласова.

Учитель географии школы № 2054 Татьяна Соколова рассказывает, что ей попался непростой вариант ЕГЭ по ее предмету.

"Но особых сложностей на экзамене у меня не было. Достаточно хорошо знать программный материал. Сдав ЕГЭ, лучше понимаешь структуру экзамена, особенности выполнения того или иного задания. Яснее становится, какие "подводные камни" могут подстерегать наших ребят на экзамене", - отмечает Татьяна Соколова.

На своих уроках педагог дает задания разной степени сложности, чтобы каждый ее ученик мог справиться.

"Я не согласна с теми, кто считает, что одни учителя должны проводить уроки, а другие готовить к ЕГЭ. Задания ЕГЭ соответствуют школьной программе, и если учитель этого не понимает, тогда можно задать ему вопрос: "А знаком ли он со школьной программой предмета, который преподает?", - говорит учитель географии.

По ее словам, не все выпускники готовы к трудностям, ведь ЕГЭ - серьезное испытание, которое нужно выдержать. Но учитель может поспособствовать тому, чтобы ученики подготовились к нему как можно лучше.

"Чтобы настроить детей на успех, вспоминаю высказывание знаменитого Руаля Амундсена: "Побеждает тот, кто заранее ко всему подготовится. Поражение непременно ожидает того, кто не принял заблаговременно нужных мер, это люди называют невезением", - говорит Татьяна Соколова.

Тренинги для учителей в формате ЕГЭ проходят в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования. Здесь же педагоги могут выполнить задания, проверяющие метапредметные умения, что позволяет формировать преемственность между уровнями образования. Например, учитель начальных классов может выполнить задания из курса основной школы и увидеть, какие результаты необходимо сформировать у школьников к концу седьмого класса. Сотрудники дошкольных отделений могут выполнить задания из курса начальной школы и посмотреть, какие результаты должны быть сформированы у детей к моменту перехода в пятый класс.

"Участвуя в таких мероприятиях, учитель может не только повысить уровень своей квалификации, но и увидеть актуальное содержание проверочных работ и создать необходимые условия для подготовки к ним, скорректировать методику подготовки своих учеников к экзаменам. Это также благоприятно влияет на атмосферу в классе, помогает школьникам справиться с волнением на настоящем экзамене", - рассказывает заместитель директора Московского центра качества образования Богдан Легостаев.

В тренингах в формате ЕГЭ в 2019-2020 гг. приняли участие более 13 тысяч учителей.

На выполнение заданий им выделяется столько же времени, сколько и выпускникам на реальных экзаменах. Вся процедура проходит по тем же правилам и с тем же высоким уровнем контроля, как и на ЕГЭ. По словам Богдана Легостаева, благодаря этому учителя могут грамотно организовать подготовку своих учеников к экзаменам.