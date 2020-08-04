Исследование показало, как мозг собаки реагирует на интонацию и речь

Исследование ученых из Будапештского университета (Венгрия) показало, что мозг собаки, как и мозг человека, использует иерархический подход к обработке речи: в ответ на эмоции активируются базовые участки мозга, а на слова - более развитые области коры головного мозга. Работа опубликована в Scientific Reports.

С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (fМРТ) команда Анны Габор измеряла мозговую активность собак во время бодрствования. Подтвердилось давнее наблюдение: собаки разделяет интонацию и значение слов. Это значит, в обработке значений слов и эмоционального тона участвуют разные области мозга. То есть и слова, и интонация, с которой мы обращаемся к своим питомцам, - все это понимают собаки.

Однако до сих пор оставался открытым вопрос: обрабатывает ли мозг собак два компонента языка иерархически (по аналогии с человеческим)?

"Изучение сходства и различий в обработке речи собачьим и человеческим мозгом может помочь в понимании того, что способствовало развитию языка в ходе эволюции", - сказала Анна Габор, ведущий автор работы.

Эволюционно базовые области мозга фиксируют эмоциональную составляющую информации (интонацию), в то время как значение слова обрабатывается на более высоком уровне церебральной иерархии.

Чтобы понять, использует ли мозг собаки иерархический подход к обработке речи, ученые провели эксперименты с собаками, которые привыкли спокойно лежать в магнитно-резонансном томографе. Во время fМРТ-записи собаки слушали известную для них похвалу ("молодец", "хороший мальчик", и т. д.) и неизвестные слова (с хвалебной и нейтральной интонацией).

Результаты сканирования показали, что мозг собаки реагирует на обработку речи иерархически: интонация активирует подкорковые области, в то время как известные слова обрабатываются в корковых областях.

"Хотя обработка человеческой речи уникальна во многих аспектах, это исследование показывает интересное сходство между нами и собаками, - резюмирует Аттила Андикс, соавтор работы. - Однако это не означает, что эволюционно иерархической метод появился специально для работы с языком. Этот подход может отражать более общий, не зависящий от языка принцип обработки: фундаментальные, эмоционально заряженные сигналы, такие как интонация, обычно анализируются на более низких уровнях. В то время как сложная информация, такая как значение слова, анализируется на более высоких уровнях".