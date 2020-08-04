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04.08.2020 13:35
Рубрика: Общество

Ученые нашли жука, который может убежать из желудка хищника

Текст: Юлия Мякишева

Японский биолог обнаружил, что азиатский жук-водолюб (Regimbartia attenuata) может сбежать из желудка проглотившей его лягушки живым и невредимым.

- Жизнь в дикой природе приводит к эволюции побега у некоторых видов. Раньше ученые изучали побег добычи от хищника до контакта с ней. Сейчас интересно наблюдать за тем, сможет ли жертва спастись после укуса, травмирования или даже проглатывания животным, которое стоит выше в пищевой цепочке. Считается, что все это в разы уменьшает шанс добычи на выживание, но оказалось, что некоторые виды могут найти способ выбраться из безвыходного положения, например, из желудка хищника, - говорится в описании статьи, опубликованной в Current Biology.

Фото: iStock
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Насекомое, о котором говорится в материале, может сбегать из желудка хищника, пройдя через весь его желудочно-кишечный тракт. Для того, чтобы покинуть организм амфибии максимально быстро, эти жуки влияют на работу пищеварительной системы.Жуки-водолюбы обитают на рисовых полях Японии по соседству с китайскими водными лягушками.

Ученым стало интересно, как жуки спасаются от своих поедателей. Исследователи для эксперимента поймали несколько десятков жуков и несколько десятков лягушек, рассадили в террариумы и проследили, к чему это приведет. Лягушки быстро поймали и съели жуков, а последние при этом не сопротивлялись.

Через два часа ученые очень удивились, заметив, что жуки начали покидать тело лягушки через клоаку. Таким образом, пережили такое путешествие 90 процентов жуков. Потом ученые провели подобный эксперимент с четырьмя другими видами лягушек. Жуки смогли выбраться и из них. Потом ученые зафиксировали лапки жуков воском, и тогда все съеденные насекомые погибли. Таким образом, стало понятно, что для того, чтобы выбраться, жертва использовала свои лапки.

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