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04.08.2020 16:43
Рубрика: Власть

Муниципальная пожарная охрана будет бороться с лесными пожарами

Текст: Владислав Куликов
Местные власти получат возможность создавать муниципальную пожарную охрану для защиты населенных пунктов от лесных пожаров. Соответствующую инициативу рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Как подчеркивают эксперты, основная цель законопроекта - повышение защищенности граждан и их имущества от пожаров. Предлагаются системные меры, направленные на понижение риска перехода лесного пожара в населенные пункты.

Фото: РИА Новости
В правительстве предложили системные меры по борьбе с лесными пожарами

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что сегодня на контроле Государственного пожарного надзора МЧС находятся 8 тысяч населенных пунктов, 1,5 тысячи детских оздоровительных лагерей, более 3,5 тысячи садовых товариществ, а также 2,5 тысячи объектов экономики, транспорта, энергетики.

"Законопроект наделяет органы местного самоуправления полномочиями по осуществлению первичных мер пожарной безопасности в границах своих районов на территории вне населенных пунктов. Кроме того, предполагается создание муниципальной пожарной охраны", - пояснил Владимир Груздев.

При введении региональными властями особого противопожарного режима, органы государственного пожарного надзора получат полномочия проводить внеплановые проверки выполнения противопожарных мероприятий органами местного самоуправления.

"Объем расходных полномочий на проведение противопожарных мероприятий в границах муниципальных районов составит порядка 2,6 миллиарда рублей. Предполагается, что на финансирование этой деятельности будут направлены средства, полученные от взыскания административных штрафов за нарушения законодательства о пожарной безопасности, в том числе в лесах", - рассказал председатель правления АЮР.

Он отметил, что с 1 января 2020 года, суммы штрафов, установленных КоАП РФ за нарушения правил пожарной безопасности зачисляются в бюджеты субъектов РФ, если постановления о наложении штрафов вынесены должностными лицами органов исполнительной власти регионов. Если же постановления о наложении штрафов вынесены мировыми судьями, то суммы в равных долях зачисляются в бюджет региона и бюджет муниципалитета.

"В течение года по статьям КоАП РФ, привлекающим к ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности, мировыми судьями были оштрафованы 14,5 тысячи юридических лиц и 23,8 тысячи физических лиц. Общая сумма штрафов составила 2,5 миллиарда рублей. Еще 0,3 миллиарда рублей было взыскано по постановлениям должностных лиц. Таким образом, в год 2,8 миллиарда рублей могут направляться муниципальным властям на проведение противопожарных мероприятий", - объяснил Владимир Груздев.

Власть Безопасность Лесные пожары

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