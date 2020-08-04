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04.08.2020 19:29
Рубрика: Власть

Щит в океане

На крупные учения на Балтику вывели 30 военных кораблей
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8225)
На Балтике под руководством главкома ВМФ Николая Евменова проходят масштабные военно-морские учения "Океанский щит-2020".

Эти маневры адмиралы организуют ежегодно для того, чтобы проверить, насколько готовы к взаимодействию и решению боевых задач экипажи различных флотов, морпехи, береговые войска и морская авиация. Причем учебные баталии проводятся в различных уголках Мирового океана. К примеру, два года назад это было в Средиземноморье, где впервые опробовали новые тактические приемы и способы действий кораблей и авиации, в том числе стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50.

Отряд военных кораблей совершит поход по Северному морскому пути

К нынешним учениям адмиралы привлекли более 30 кораблей Балтийского, Северного и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. После того как их экипажи осуществили развертывание на морских полигонах Балтики, началась учебно-боевая работа. К примеру, центральным эпизодом в первый день маневров стала высадка почти двухтысячного морского десанта на необорудованное побережье в Калининградской области. К этой операции привлекли более 20 кораблей, катеров и судов обеспечения Балтфлота, 18 самолетов и вертолетов, свыше 30 единиц штатной техники морской пехоты и инженерных подразделений.

Затем военные отражали удары с воздуха, атаковали корабли условного противника, занимались поиском и уничтожением его подводных лодок. Ну а кульминацией "Океанского щита-2020" станут практические пуски ударных и зенитных ракет, а также артиллерийские стрельбы.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот

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