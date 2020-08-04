Не менее шести человек погибли в результате взрыва в бейрутском порту

"Тела шестерых погибших обнаружены в порту ливанской столицы, где некоторое время назад прогремел взрыв на складе пиротехники", - цитирует телеканал местные СМИ.

В то же время телеканал Sky News Arabia передает, что погиб по меньшей мере один человек. По данным агентства Reuters, погибших десять.

В результате взрыва ранения получили сотни человек. Сейчас пострадавшим оказывают помощь более 30 команд ливанского Красного Креста, сообщила организация в Twitter.

Как передает РИА Новости, в результате взрыва повреждения получил фасад российского посольства, но никто из сотрудников дипмиссии не прострадал.

По данным Национального информационного агентства Ливана, эпицентром взрыва в порту стал склад пиротехники. До этого со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана сообщалось, что взорвался корабль с фейерверками. По информации некоторых СМИ, в ливанской столице прогремело сразу два взрыва.

Как сообщил кипрский телеканал Sigma, звук от взрыва в Бейруте услышали в Никосии, столице Кипра. Напомним, что расстояние между двумя городами составляет примерно 250 километров.

Напомним, во вторник в бейрутском порту прогремел мощнейший взрыв. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы, выбила стекла и даже обрушила фасады нескольких зданий, расположенных вблизи порта. Губернатор Бейрута уже сравнил произошедшее со взрывами в Хиросиме и Нагасаки.