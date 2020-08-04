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04.08.2020 21:34
Рубрика: Власть

В минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

Текст: Алексей Дуэль, Александр Проценко
Российская газета - Неделя № 172(8226)
Сдавать анализы на употребление алкоголя будут не все водители и кандидаты в водители, а только те, у кого нарколог выявит симптомы заболевания. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Старые условия получения медсправок будут действовать минимум до конца года. Фото: Photoxpress Старые условия получения медсправок будут действовать минимум до конца года. Фото: Photoxpress
Старые условия получения медсправок будут действовать минимум до конца года. Фото: Photoxpress

"Позиции ведомств близки по ключевым вопросам, - сообщил замглавы ведомства. - Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта".

В регионах возобновляется проведение диспансеризации

Изменить правила получения водительской медсправки хотели еще начиная с прошлого года. Основные новации - введение дополнительных обследований, чтобы не допустить до руля в том числе людей, склонных к алкоголизму, и наркоманов. Повышение стоимости и сложности шоферской медкомиссии вызвало изрядный переполох в автодорожном сообществе. В результате минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их. Старые условия получения водительских медсправок продолжат действовать как минимум до конца года, добавил Олег Салагай, передает РИА Новости.

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