Сдавать анализы на употребление алкоголя будут не все водители и кандидаты в водители, а только те, у кого нарколог выявит симптомы заболевания. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Старые условия получения медсправок будут действовать минимум до конца года. Фото: Photoxpress