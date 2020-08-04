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04.08.2020 22:35
Рубрика: Спорт

Все могут короли

Карлсен выиграл 15-й матч подряд
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8225)
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в первом матче финала онлайн-турнира по рапиду "Легенды шахмат".

Карлсен вообще не знает поражений по ходу этих соревнований. А его беспроигрышная серия в шахматном туре, который он сам же и организовал в период пандемии коронавируса, насчитывает уже 15 матчей. Именно Магнус был победителем предыдущего, третьего этапа Magnus Carlsen Chess Tour. Правда, полностью насладиться стопроцентным результатом, в том числе на Legends of Сhess, ему мешают "зевки" в отдельных партиях.

Фото: Getty Images
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Магнус начал матч, состоящий из четырех партий, с победы, после этого была зафиксирована ничья. В третьей партии норвежец совершил нехарактерную для него ошибку, а Непомнящий сразу же воспользовался ситуацией и сравнял счет. После чего еще один российский шахматист, Александр Грищук, комментирующий турнир на портале chess24, сказал: "Вот теперь начинается настоящая борьба". Но далее Ян и Магнус вновь сыграли вничью. Встреча перешла в тай-брейк, где Карлсен был сильнее в двух партиях в блиц, одержав победу в матче со счетом 4:2.

- Блиц - это борьба нервов, - отметил Магнус. - И я счастлив, что мои оказались крепче. Но вообще я очень, очень недоволен своей игрой.

Финал продолжается до двух побед. Так что во вторник у Непомнящего был шанс сравнять счет и перевести противостояние в третью решающую фазу. Соперники сражаются за 45 тысяч долларов из общего призового фонда турнира в 150 тысяч. Для россиянина также актуальна путевка в Гранд-финал шахматного тура. Напомним, что туда уже отобрались сам Карлсен и наш гроссмейстер Даниил Дубов.

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