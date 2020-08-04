Несмотря на пандемию, турнир юных шахматистов "Белая Ладья" отправляется в путь

Командный финал всероссийских шахматных соревнований "Белая Ладья" среди общеобразовательных организаций состоится с 20 сентября по 2 октября. Школьники сыграют в режиме онлайн на сайте https://www.chessking.com/.

"Белая Ладья" отправится в плавание по черно-белым клеткам уже в 51-й раз. Раньше турнир проводился на призы газеты "Комсомольская правда". Затем на некоторое время прервался. А в 2014 обрел второе рождение.

Как рассказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов в пресс-релизе, выпущенным этой организацией, после возрождения "Белой Ладьи" в 2014 году ее финал стал международным. На 50-й юбилейный турнир в июне 2019 года в Дагомыс приехали 80 российских и 25 зарубежных дружин - от Бразилии до Ирландии.

В этом году в турнире участвуют школьники в возрасте 14 лет и моложе. Состав команды: 6 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девушки), 1 тренер команды и 1 спортивный судья по виду спорта шахматы. Капитаном команды является тренер. В финал выходит команда-победительница регионального этапа от каждого субъекта Российской Федерации. Отборочные соревнования продлятся до 31 августа включительно, в очном или заочном формате. В финальном турнире, который пройдет с 20 сентября по 2 октября, команды делятся на две группы, которые играют по швейцарской системе в 7 туров.