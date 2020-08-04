Постановление губернатора Новосибирской области от 4 августа 2020 года № 140 "О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43"

Новости

Захарова: Вина задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана 17:05
Аферистка обманула новгородку под видом внучки знахарки из сериала 17:03
В Коми перенесшие COVID-19 смогут пройти реабилитацию лечебной грязью 16:50
Минюст Украины анонсировал дату начала распродажи тюрем 16:46
Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице 16:46
В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2" 16:40
Видео: В центре Москвы произошел пожар в хостеле 16:36
В России появится система для отслеживания оборота золота и бриллиантов 16:36
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве 16:31
Фото: герои "Шерлока" появятся на почтовых марках Великобритании 16:13
Гарюгин покинул должность начальника Петербургского метрополитена 16:11
Легойда: Движение Black Lives Matter дискредитировало себя 16:07
В Брянске организаторы онлайн-казино вывели из России 63 млрд рублей 16:01
В Подмосковье скончался второй пилот упавшего дельталета 15:49
Курганский врач рассказала, как питаться пожилым в период коронавируса 15:46
В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС 15:23
В Подмосковье упал дельталет 15:19
Лаосу и Таиланду угрожают наводнения из-за сильных ливней 15:16
Диетолог рассказала о пяти продуктах для снижения холестерина 15:00
Турецкий минздрав предупредил отдыхающих о новых симптомах коронавируса 14:53
Райан Рейнольдс прокомментировал слух о своем переходе из Marvel в DC 14:46
Самая юная уральская чемпионка мира по шахматам стала мастером спорта РФ 14:20
ЕР поддержит реализацию национальной социальной инициативы 14:14
Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе 14:09
В Берлине преступники пытались въехать на машине в отделение банка 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
4 августа 2020 г.

Постановление губернатора Новосибирской области от 4 августа 2020 года № 140 "О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63- ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" следующие изменения:

1. В пункте 4:

1) в подпункте 1 слова ", санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и", "санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия," исключить;

2) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1) бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием (организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях палаточного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности);".

2. В пункте 12:

1) в абзаце первом слова "санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия" заменить словами "организации отдыха детей и их оздоровления";

2) абзац второй изложить в следующей редакции:

"приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях) и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;";

3) после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

"приостановить бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием (организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях палаточного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности).".

А.А.Травников



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией