Очередная волна COVID-19 угрожает Эстонии

Почти в три раза превышен за последние дни уровень заражения в Эстонии коронавирусом, предупреждают местные новостные источники. А пресс-секретарь департамента здоровья этой прибалтийской республики Эйке Кингсепп подтвердила 4 августа postimees.ee, что, по оценке экспертов, зафиксирована очередная волна заболеваемости COVID-19.

Кстати, премьер-министр Эстонии Юри Ратас ранее признал, что если месяц назад уровень заражения был равен 1,0, то на данный момент он уже составляет 2,6. Серьезная озабоченность складывающейся ситуацией подтверждается и появлением официальной информации о том, что уже с 6 августа в стране готовы значительно ужесточить меры по предотвращению распространения эпидемии коронавируса.

С другой стороны, в экспертном сообществе оценка ситуации до сих пор вызывает противоречивые заключения. Например, с точки зрения руководителя научного совета, профессора микробиологии Тартуского университета Ирьи Лутсара, на данный момент республика все еще находится в фазе первой волны. Он убежден в том, что вирус еще не отступал, а значит - по-прежнему высока вероятность заражения населения.

Остается напомнить, что, по данным официальных источников, в трех прибалтийских республиках - Эстонии, Литве и Латвии уже зарегистрировано свыше 5300 инфицированных пациентов. Только в Эстонии за все время пандемии выявлен 2091 случай COVID-19, от которого скончались в республике 63 человека.