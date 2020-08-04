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04.08.2020 07:39
Рубрика: В мире

От рекордных ливней в Южной Кореи погибли и пропали без вести 26 человек

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

13 человек погибли и еще 13 пропали без вести - таковы "промежуточные результаты" сильнейших дождей, которые обрушились на Корейский полуостров. Власти Южной Кореи предупредили, что страну в ближайшее время ждут беспрецедентные ливни, введя режим экстренной ситуации.

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Как сообщили в Центре по борьбе с последствиями стихийных бедствий Республики Корея, за четыре последних дня, когда в разных районах страны идут мощные дожди, официально подтверждена смерть уже 13 человек и еще 13 числятся пропавшими без вести, семеро получили сильные ранения.

Сообщения о жертвах приходят из разных регионов, но в основном это столичный район, а также центральные части страны. Некоторые люди погибли или пропали без вести в результате оползней, обрушения домов, мостов, строительных конструкций, некоторых смыли вышедшие из берегов потоки воды.

Во многих частях страны и крупнейших мегаполисах, включая Сеул, прекращено движение по части автомобильных и железнодорожных магистралей. В столице уровень воды в протекающей через нее реку Ханган поднялся почти на восемь метров. Синоптики же предупреждают, что это самое худшее еще впереди. Власти Южной Кореи официально предупредили, что в ближайшие часы обрушатся рекордные по своему объему осадки. Ожидаются беспрецедентные ливни. Количество осадков, которые выпадут за час, составит в некоторых регионах от 50 до 120 миллиметров, а всего за этот день и ближайшую ночь выпадет в столице и центральных районах в среднем 300, а максимум более 500 миллиметров осадков.

Часть ведущих телеканалов Кореи отменила вещание в обычном режиме, начав постоянно передавать сообщения о приближении дождевого фронта и ситуацию в различных регионах. Примерно такой же удар стихии испытывает и Северная Корея. Там тоже ожидается в ряде регионов на западе страны около 500 миллиметров осадков за ближайшие сутки.

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