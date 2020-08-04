Новости

В трех городах России можно проголосовать на выборах президента Беларуси 19:54
Более 100 юношей вернули из Москвы в Чечню на воспитание 19:49
Цена на золото обновила исторический максимум 19:41
В России пройдет форум ООН по управлению интернетом 18:47
Мощный взрыв прогремел у бейрутского порта 18:36
В Кирове завели дело на полицейских, перевозивших ребенка в багажнике 18:26
Росстат выяснил, чем занимаются и как зарабатывают некоммерческие организации 18:25
В РПЦ рассказали, почему Варфоломей не мог повлиять на судьбу Святой Софии 18:24
Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 18:17
Минобороны направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом 17:54
Квартиры в новостройках Москвы за пять лет подорожали на 36% 17:52
ФАС предостерегла от продажи авиабилетов в закрытые страны 17:49
Петербуржцев оштрафовали за списывание на ЕГЭ 17:46
Союз страховщиков: Россияне стали меньше страховать свою жизнь 17:41
В Киргизии на месте бывшей военной базы США создадут инфекционный госпиталь 17:29
Врач: В Германии началась вторая волна коронавируса 17:21
Морпехи Балтфлота отбили атаку "террористов" на учениях "Океанский щит" 17:15
Захарова: Вина задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана 17:05
"Внучка знахарки бабы Нины" выманила у новгородки 60 тысяч рублей 17:03
В Коми перенесшие COVID-19 смогут пройти реабилитацию лечебной грязью 16:50
Минюст Украины анонсировал дату начала распродажи тюрем 16:46
Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице 16:46
В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2" 16:40
Видео: В центре Москвы произошел пожар в хостеле 16:36
В России появится система для отслеживания оборота золота и бриллиантов 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 19:26
Рубрика: Власть

Арктический поход

Военные моряки пройдут по Севморпути
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8225)
Отряд военных кораблей совершит поход по Северному морскому пути. Участники рейда будут решать не только задачи, связанные с обеспечением безопасности наших полярных рубежей, но и заниматься исследовательской работой. Не случайно в состав отряда включили ледокол "Илья Муромец" и представителей Русского географического общества.

Накануне выхода в море в пресс-службе Северного флота сообщили, что в походе примут участие большой противолодочный корабль "Североморск", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", морской тральщик "Владимир Гуманенко", спасательное буксирное судно "Памир", большой морской танкер "Сергей Осипов", вспомогательное судно КИЛ-143 и уже упомянутый ледокол "Илья Муромец". А на различных этапах похода они станут взаимодействовать с гидрографическими судами Северного флота, пограничными сторожевыми кораблями и ледоколами "Атомфлота".

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
В Выборге заложили пограничный сторожевой ледокол

После того как в арктических морях обнаружили большие запасы углеводородов, к этому региону начали проявлять повышенный интерес многие страны. Они претендуют на то, что им не принадлежит. Поэтому для контроля ситуации на кораблях в Арктику отправляются в том числе морпехи с боевой техникой. "Они проведут ряд высадок на необорудованное морское побережье островов и континента. На полуострове Таймыр североморцы отработают межвидовое тактическое учение по обороне важного промышленного объекта", - сообщили в штабе Северного флота.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот

Главное сегодня

В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2"
Россиян предупредили о появлении четырех новых штаммов гриппа
В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС
Россиянам открыли въезд в Черногорию
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Служба внешней разведки передала "РГ" уникальные документы времен Второй мировой
Родственникам пациентов разрешат получать их историю болезни