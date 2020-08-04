Памятные монеты с полярным волком выпустил в обращение Банк России

Банк России выпустил памятные монеты с изображением полярного волка. Их обращение началось с сегодняшнего дня, сообщает пресс-служба регулятора.

Памятные монеты "Полярный волк" серии "Сохраним наш мир" выпущены в разных видах. Серебряные монеты имеют номиналы 3, 25 и 100 рублей, золотые - 50, 100 и 10 тысяч рублей. Последние, наиболее ценные, отмечены порядковым номером.

Кроме того, на лицевой стороне нанесен герб России, указан номинал, обозначение элемента металла, из которого она сделана: Ag или Au, - проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монет отпечатаны изображения полярных волков на фоне арктических пейзажей. Тиражи монет составляют от 50 до 5 тысяч штук. Эти моменты могут быть использованы также как полноценное платежное средство.