Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут

Аналитики обнаружили, что за время пандемии продолжительность рабочего дня в среднем по миру увеличилась на 48,5 минуты, пишет агентство Bloomberg.

Чтобы это выяснить, исследователи наблюдали за работой 3,1 млн человек, трудящихся в 21 тысяче компаний в 16 городах Северной Америки, Европы и Среднего Востока. Они отследили загрузку персонала на протяжении двух периодов по восемь недель - сначала до коронакризиса, а потом после. Сравнив количество и продолжительность совещаний, объем электронной переписки и другие параметры, наблюдатели пришли к выводу: в среднем рабочий день удлинился на 48,5 минуты, количество совещаний выросло на 13%, а число отправленных электронных писем стало больше почти в полтора раза.

При этом в некоторых городах США рабочее время сотрудников уже вернулось к исходным значениям. Но, например, в Нью-Йорке и Сан-Хосе, как и в Европе, люди продолжают перерабатывать.