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04.08.2020 17:11
Рубрика: Экономика

Перевозки в Абхазию по "единому" билету возобновятся с 5 августа

Текст: Евгений Гайва
Перевозке пассажиров в Абхазию по "единому" билету "Единая транспортная дирекция" возобновит с 5 августа, сообщили в Минтрансе.
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: РИА Новости
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Пассажиры смогут добраться в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи.

Решение принято на основании распоряжения правительства России об открытии российско-абхазской государственной границы, отметили в Минтрансе. На протяжении всего маршрута пассажиров сопровождает служба поддержки. В частности, организована круглосуточная бесплатная "горячая линия", работа координаторов непосредственно в местах посадки и пересадки в транспортные средства, помощь с размещением багажа, в том числе пассажирам с детьми, пенсионерам и маломобильным пассажирам, взаимодействие с пассажирами в группах популярных социальных сетей.

Воспользоваться "единым" билетом можно будет путешествии на поезде до железнодорожного вокзала Адлера и далее на автобусе. Также "единый" билет будет действовать в случае путешествия на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию.

Билеты с железнодорожной составляющей можно приобрести в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте ОАО "РЖД". Билет с использованием авиационного транспорта можно будет оформить через агентскую сеть ТКП.

"Единые" билета в Абхазию продаются с 3 августа 2020 года. Стоимость проезда на автобусе останется на уровне 2019 года и составит: Сочи - Гагра - 380 рублей, Сочи - Пицунда - 420 рублей, Сочи - Гудаута - 460 рублей, Сочи - Новый Афон - 520 рублей, Сочи - Сухум - 560 рублей, отметили в Минтрансе.

"Единая транспортная дирекция" также выполняет перевозки в Республику Крым от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы "Витязево" в четыре города Крымского полуострова: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак, напомнили в министерстве.

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