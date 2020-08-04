Под карантинными ограничениями в России остались 780 тысяч рабочих мест

Менее 1,5% экономики регионов и не более 780 тысяч человек остаются под действием ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, сообщает Минэкономразвития.

По оценкам Минэкономразвития, 4 региона находятся на первом этапе снятия ограничений, 55 регионов - на втором, 26 регионов - на третьем (снятие всех ограничений для бизнеса с соблюдением социальной дистанции и перчаточно-масочного режима). Решение о снятии ограничений или их продлении главы регионов принимают самостоятельно, исходя их санитарно-эпидемиологической обстановки, общую координацию выхода из карантина осуществляет правительство.

По данным мониторинга финансовых потоков Банка России, больше других пострадали от ограничений (вплоть до полного прекращения деятельности) предприятия туризма, где даже в конце июля входящие платежи были на 76% ниже нормального уровня. Однако в целом уровень платежей близок к докарантинному (он остается на 4,7% ниже, без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов госуправления).

Пик карантинных мер наблюдался в конце апреля, когда, по данным Минэкономразвития, 28% рабочих мест (более 15 млн человек) подпадали под ограничения. В начале июля под ограничениями находились 1,6 млн человек, рассчитываемый министерством индекс открытости экономики составлял 96,9% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантина.