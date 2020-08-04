Появились подробности взрыва в порту Бейрута

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o — Bissan Fakih (@BissanCampaigns) August 4, 2020

Как рассказали в Красном Кресте, в результате взрыва разрушились несколько бейрутских домов, под завалами могут быть люди, передает РИА Новости. Многие получили ранения, в первую очередь из-за стекла. Сейчас машины скорой помощи вывозят пострадавших из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с фейерверками, передает местный телеканал LBC. До этого телеканал Al Mayadeen передавал, что взрыв произошел на складе с пиротехникой. А по данным телеканала Al Arabiya, взрыв произошел в месте размещения нефтяных резервуаров.