Популярные смартфоны Xiaomi не получат Android 11

Компания Xiaomi обнародовала список мобильных устройств, которые получат новейшую версию операционной системы Android 11.

Согласно официальным данным, возможность установить Android 11 получат владельцы следующих смартфонов:

- Poco X2, F2 Pro, M2 Pro, C3

- Black Shark 3, 3 Pro, 2, 2 Pro, 3S

- Redmi K20 (включая Pro и Premium), K30, K30 5G, K30 Pro, K30i 5G, 9A, 9C, Redmi 9, Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 9, Redmi 19X (5G и Pro)

Xiaomi Mi 9T, Mi 9t Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite (включая версию 5G), Mi 10 Youth Edition, Mi 10 Lite Zoom, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi None 10 Lite, Mi CC9 Pro, а также Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 Pro 5G, CC9, Mi 9 Lite, Mi A3.

В то же время, как стало известно, часть популярных аппаратов Xiaomi, включая серию Mi 8 и "народный" Redmi Note 8T, не получат Android 11. С чем связано такое решение, неизвестно.