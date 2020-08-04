После реконструкции открылся колледж при Белорусской академии музыки

В Минске при Белорусской государственной академии музыки открылся Республиканский колледж, на базе которого формировался Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр Союзного государства.

Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр организован в 2008 году Постоянным комитетом Союзного государства Беларуси и России из одаренных музыкантов двух ведущих вузов Москвы и Минска. Это - Центральная музыкальная школа при Московской консерватории имени П.И. Чайковского и Республиканский колледж при Белорусской академии музыки. У оркестра два дирижера - россиянин и белорус. Оркестр - это союз.

Оркестр побывал на гастролях в Германии, Италии, Англии, Чехии, Литве, Татарии, в Бресте, Минске, Гродно, а также на "Славянском базаре в Витебске"

Гимназия-колледж открылась 85 лет назад. Только за последние три года у учащихся 428 побед на престижных международных творческих состязаниях. Будущее культуры Союзного государства в их руках.

Реконструкция исторической части здания колледжа длилась год. Это особенный для Минска объект - он имеет 300-летнюю историю. В свое время здесь были Наполеон Бонапарт и Петр I.

Период реконструкции был непростым как для педагогов, так и для детей. Часть занятий проводили в пристройке, которую возвели в 1968 году. Музицировали под звуки строительной техники. Педагоги называли это строительной симфонией.

В обновленном здании появилась современная студия звукозаписи и большой концертный зал. Профессиональные рояли привезены из Японии. Аудитории для репетиций приобрели современный вид, но остались и исторические элементы. Строители сохранили кирпичную кладку стен, законсервированы найденные в ходе работ старинные фрески.