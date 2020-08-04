Посол назвал надуманными обвинения Лондона в адрес Москвы

Обвинения Москвы в причастности к взломы электронной почты бывшего британского министра не имеют ничего общего с действительностью. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

"Сами [британцы] изобретают поводы и сами же на них реагируют", - заявил дипломат в эфире телеканала "Россия-24", комментируя сообщения иностранных СМИ.

Ранее агентство Reuters сообщило о взломе электронной почты экс-министра торговли Великобритании Лиама Фокса, указав на возможную причастность к этому инциденту хакеров из России.