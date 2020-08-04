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04.08.2020 19:15
Рубрика: Экономика

Предать огню

Правительство обновит правила уничтожения изъятых лекарств
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8225)
Выполнить решение суда или Росздравнадзора об уничтожении недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарств их владелец должен в течение месяца. Если он не согласен с таким решением, то в течение этого же срока он должен обжаловать его. Такие нормы содержит проект постановления правительства, опубликованный для общественного обсуждения.

Как поясняет глава DSM Group Сергей Шуляк, подобные правила существуют и сейчас, минздрав предлагает сделать их более конкретными и освободить от устаревших норм.

Фото: Photoxpress
Пандемия изменила подходы к регулированию в сфере обращения лекарств

Расходы, связанные с уничтожением лекарств, возмещаются их владельцем. Лекарства утилизируются на специальных полигонах или сжигаются. Акт об этом или его копия должны быть предоставлены в Росздравнадзор в течение 5 дней.

После запуска в феврале 2017 года эксперимента по маркировке лекарств объем недоброкачественной продукции на рынке снизился, по оценке Росздравнадзора, в 2,5 раза. В 2019 году из обращения изъято 738 серий лекарственных средств, качество которых не отвечает установленным требованиям. При этом в 2018 году было изъято 752 серии, а еще годом ранее 915 серий.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минздрав

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