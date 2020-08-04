Премьер Греции осуществил ряд перестановок в кабинете министров

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис осуществил ряд перестановок в правительстве страны, направленных на улучшение работы кабинета в таких областях, как финансы, экономическое развитие, занятость, здравоохранение и защита окружающей среды. Изменения в составе кабинета озвучил на брифинге официальный представитель правительства Стелиос Пецас.

"Своим выбором премьер подчеркивает стратегические направления, которые касаются настоящего и будущего нашей страны", - подчеркнул официальный представитель.

В частности, заместитель министра финансов Теодорос Скилакакис был повышен до первого заместителя главы ведомства, ответственного за фискальную политику. Замглавы министерства развития и инвестиций Никос Папафанасис также занял пост первого заместителя, отвечающего за частные инвестиции и государственно-частные партнерства.

Заместителем министра труда и социальных вопросов, ответственным за соцобеспечение, стал Панаиотис Цаклоглу. Отвечающим за вопросы психиатрии заместителем министра здравоохранения назначена Зои Рапти. Замглавы по вопросам климата министерства окружающей среды и энергетики стал Николаос Тагарас.

Пецос отметил, что данные изменения направлены на повышение эффективности управления средствами из "Фонда возрождения" ЕС, укрепление системы страхования, организационную поддержку министерства здравоохранения, защиту окружающей среды и решение проблем изменения климата.