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04.08.2020 20:40
Рубрика: Власть

Получат по труду

Премию "Юрист года" вручат за защиту трудовых прав
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8225)
Ассоциация юристов России учредила в этом году дополнительную номинацию на высшей юридической премии "Юрист года". Награда будет вручена за защиту трудовых и социальных прав.

Престижная награда присуждается каждый год лучшим правоведам страны: ученым, практикам и законодателям. Всего установлено пять основных номинаций. Но АЮР вправе устанавливать дополнительные номинации. Так что в этом году премию получат не пять, а шесть лучших юристов года.

Ассоциация юристов вручит премию лучшим правоведам

Сейчас как раз продолжается отбор кандидатов на вручение профессиональной награды. Все документы и материалы представляются в советы региональных отделений АЮР или в Совет премии до 15 сентября 2020 года.

"Одной из основных задач Ассоциации юристов России является повышение престижа юридической профессии, и премия "Юрист года" значимая награда не только в правовой области. Мы вручаем премию российским правоведам и законодателям, чтобы подчеркнуть их вклад в укрепление связи между юридическим образованием, наукой и практикой", - отметили в АЮР.

Получить подробную информацию о премии и порядке ее присуждения, а также скачать образцы документов для подачи заявок можно на сайте Ассоциации юристов России. Вручение премии традиционно проходит в конце года во время празднования Дня юриста.

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Кстати, началось также выдвижение кандидатур на представление к награждению медалью имени Олега Емельяновича Кутафина "За заслуги в юриспруденции".

Документы и материалы также представляются в аппарат Ассоциации юристов России с до 15 сентября этого года.

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