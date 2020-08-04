Премию "Нацбест" получил роман "Земля" Михаила Елизарова

Финал литературной премии "Национальный бестселлер" 2020 года прошел в онлайн-формате. Большинство голосов жюри отдало Михаилу Елизарову и его роману "Земля".

Предваряя объявление лауреата, ведущий онлайн-церемонии артист Алексей Гуськов, поделился главной новостью награды. Начиная со следующего года, председатель оргкомитета "Нацбеста" будет избираться на год или два. В 2021-м оргкомитет возглавит член Малого жюри 2020 года Владислав Толстов.

После представления всех книг-финалистов, началось голосование жюри. Писатель и сценарист Татьяна Соломатина, раскидав книги финалистов с критическими замечаниями, отметила - "отечественная литература сильно больна" и "за неимением прачки имеем дворника", и все же отдала свой голос за книгу Михаила Елизарова. Книжный обозреватель Владислав Толстов сделал ставку на "Уран" Ольги Погодиной-Кузминой, а кинокритик и публицист Михаил Трофименков - на "Сияние "жеможаха" Софии Синицкой. Все решил голос писателя Андрея Рубанова, также доставшийся Елизарову.

В результате, два голоса из четырех получила "Земля" Михаила Елизарова, который и стал лауреатом 2020 года. Он разделит приз в 1 миллион рублей в пропорции 9:1 со своим номинатором Алексеем Колобродовым.