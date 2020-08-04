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04.08.2020 20:45
Рубрика: Происшествия

Спросили разведку

Прокуроры выявили массовые нарушения при выполнении нацпроектов
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8225)
Генпрокуратура и Росфинмониторинг подписали дополнительный протокол к соглашению о взаимодействии. Этот документ, в частности, предусматривает обмен сведениями о сомнительных финансовых операциях, оказывающих негативное влияние на реализацию национальных проектов.

"В первом полугодии 2020 года из органа финансовой разведки поступило более 40 таких материалов, по всем организованы проверки", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства.

В результате совместной работы прокуроров и финансовых разведчиков в Краснодарском крае, Свердловской, Томской областях и Москве возбуждено пять уголовных дел по фактам создания подставных организаций, на счета которых в дальнейшем были перечислены бюджетные деньги в рамках нацпроектов.

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Всего же в первые шесть месяцев органами прокуратуры выявлено свыше 22,5 тысячи нарушений при реализации нацпроектов. Как особо подчеркнули в Генпрокуратуре, в этом году надзорная деятельность прокуроров по исполнению законодательства в сфере реализации национальных проектов была существенно активизирована. Сделано это было после соответствующего поручения Генерального прокурора.

"Реализация национальных проектов - задача государственной важности. От качества и своевременности их выполнения зависит благосостояние наших граждан. Поэтому прокурорский надзор в этой сфере должен быть точечным и максимально эффективным", - прокомментировал "РГ" свое поручение Генеральный прокурор Игорь Краснов.

Для сравнения: если в прошлом году было установлено всего 3 тысячи нарушений в сфере нацпроектов, то за первые шесть месяцев этого года уже выявлено свыше 22,6 тысячи нарушений. Для их устранения внесено более 8,5 тысячи представлений. Объявлено 734 предостережения. Принесено 872 протеста. В суды направлено 685 заявлений. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 6,3 тысячи должностных и юридических лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 237 уголовных дел.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 237 уголовных дел в сфере нацпроектов

Как отметили в надзорном ведомстве, особое внимание прокуроров уделялось защите прав граждан, в том числе на своевременное и полное получение мер государственной поддержки, повышение качества и доступности городской и образовательной среды, системы здравоохранения и жилищных условий.

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Рассказали в Генпрокуратуре и о конкретных примерах нарушений, которые были выявлены по всей стране. Так, в Амурской области благодаря прокурорскому вмешательству в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" было заключено 37 муниципальных контрактов на проведение работ по благоустройству территорий на сумму более 135 миллионов рублей. По требованию прокуроров завершено строительство ряда социальных объектов в Бурятии, Архангельской и Астраханской области, расселены жильцы аварийных домов в Алтайском крае и Тамбовской области. Кроме того, в 23 регионах проведены закупочные процедуры при поставках лекарств. В Пензенской области почти 2 тысячи граждан получили необходимые медицинские препараты. В Приморском крае на 400 миллионов рублей увеличено финансирование лекарствами льготников. В Крыму организовано приобретение медицинского оборудования на сумму более 1 млрд рублей.

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