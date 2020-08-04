Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту о сроках решения проблемы обманутых дольщиков в регионе. По его словам, для этого понадобятся два-три года. Кроме того, глава региона обратился к Владимиру Путину с предложением продлить программу льготной ипотеки, которая выдается под 6,5 процента.

Начиная рабочую встречу, глава государства попросил доложить о социально-экономической ситуации в Московской области в целом. "Но все-таки хотел бы начать с одной из важнейших отраслей, - добавил он, - со стройки и с необходимости решения проблем граждан - участников долевого строительства". Президент отметил, что в Московской области таких граждан достаточно много до сих пор - 24,5 тысячи.

"Эта проблема давняя, с начала 2000-х годов, - напомнил Воробьев. - И всего обманутых дольщиков за 2000-2015 годы было порядка 104 тысяч". Сложности с жильем 80 тысяч человек удалось решить, отметил губернатор. Это произошло благодаря работе по каждому проблемному дому, которую регион вел вместе с правительством РФ и с компанией ДОМ.РФ. "И с вашей помощью по конкретным объектам", - добавил Воробьев. Он напомнил, что Владимир Путин "персонально сопровождал" принятие важного закона об эскроу-счетах. Речь о специальных банковских счетах, которые открываются для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Благодаря этому закону, уверен Воробьев, теперь "нет риска возникновения новых обманутых дольщиков". В результате контроля со стороны банков "все стало на места", подчеркнул он.

"Как вы предполагаете - в какие сроки решать проблему обманутых дольщиков?" - обратился к собеседнику президент. "Владимир Владимирович, мы решим проблему обманутых дольщиков, я думаю, в трехлетней перспективе, - заверил Воробьев. - Безусловно, если мы дальше будем работать с ДОМ.РФ". Он уточнил, что у региона уже "есть план". "Мы в этом году выдадим 15 500 ключей, - подчеркнул он. - А в следующем году нужно не снижать темп. Если так пойдем, то если не за два, то за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть". Владимир Путин отметил, что запомнил слова губернатора.

Сегодня в Московской области продается 130-150 квартир в день и 80 процентов из них - по льготной ипотеке

Воробьев в ходе встречи поднял еще одну тему, касающуюся жилищной сферы, - на этот раз связанную с кредитованием. "Мы просим, чтобы та мера, которую вы предложили по льготной ипотеке, была продолжена, она сейчас пока до ноября, - сказал губернатор. - Если такие возможности будут, то это было бы, конечно, победой". Решение ввести льготу для покупателей жилья, по его словам, очень помогло застройщикам на фоне серьезной экономической турбуленции, причиной которой стала пандемия коронавируса. Если бы такую программу не начали, "строительные компании могли бы просто набок упасть", заметил Воробьев.

Сегодня, по словам главы региона, в Московской области продается 130-150 квартир в день и 80 процентов из них - по льготной ипотеке. Участники этой программы платят за квартиру на 6-10 тысяч рублей в месяц меньше, чем раньше. В зависимости от стоимости жилья платежи по ипотеке составляют от 40 до 48 тысяч. Отметим, что программу займов под 6,5 процента власти запустили в апреле в качестве одной из мер поддержки рынка в период пандемии. В июне Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит для участников программы с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах. А на днях правительство снизило с 20 до 15 процентов первоначальный взнос. Также увеличили общую сумму кредитов, которую смогут выдать банки по этой программе, - с 740 млрд до 900 млрд руб.