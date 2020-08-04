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Райан Рейнольдс прокомментировал слух о своем переходе из Marvel в DC

Новости
    04.08.2020, 14:46
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Эх, а какой был слон!.. Канадский актер и продюсер Райан "Дэдпул" Рейнольдс только что официально опроверг в своем Twitter слух, с утра изрядно взбудораживший заинтересованную общественность.

Если кто пропустил: сообщалось, что Рейнольдс является главным кандидатом на роль супергероя Человека-ястреба - одного из старейших и главнейших персонажей классических комиксов DC, дебютирующего на больших экранах в предстоящем киноэпике DC про Черного Адама, которого сыграет Скала Джонсон.

Увы. По словам Райана, его там не будет. Хотя актер хотел бы, конечно, поработать и в этой киновселенной. В заведомо грандиозной "Лиге справедливости Зака Снайдера", скажем. Обещанной на 2021-й.

Напомним, что третья часть черной комедии про болтливого наемника все еще есть в планах. Но без даты и остального каста.

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