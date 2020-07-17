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Ной Сентинео присоединился к Скале Джонсону в кинокомиксе "Черный Адам"

Новости
    17.07.2020, 16:51
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В касте предстоящего потенциального комикс-блокбастера "Черный Адам", расширяющего киновселенную DC, важное прибавление.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает ScreenRant, к Скале Джонсону, у которого титульная роль, присоединяется Ной Сентинео ("Идеальное свидание", прошлогодние "Ангелы Чарли").

По имеющимся сведениям, 24-летний актер сыграет Атомного Крушителя (Альберта Ротштайна "по паспорту"), соратника Адама. При этом никаких углубленных данных по сюжету эпика все еще нет.

Постановкой занят Жауме Кольет-Серра ("Круиз по джунглям" с тем же Скалой). Текущий вариант сценария написал Адам Щтикель ("Рэмпейдж" с тем же Скалой).

Фото: youtube.com/ Denis Major
Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted

Оператор - номинант "Оскара" Лоуренс Шер, снявший "Джокера" и "Парней со стволами".

Старт съемок намечено начать, по возможности, в ближайшее время. Премьера анонсирована на конец декабря 2021 года.

Черный Адам - архизлодей вселенной DC, дебютировавший в 1945 году. Периодически - как враг Супермена. Хотя предстоящая картина, как уточнено, сосредоточится на более ранних этапах истории персонажа, до того, как он начал активно оппонировать Суперу.

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