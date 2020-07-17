Ной Сентинео присоединился к Скале Джонсону в кинокомиксе "Черный Адам"

В касте предстоящего потенциального комикс-блокбастера "Черный Адам", расширяющего киновселенную DC, важное прибавление.

Как передает ScreenRant, к Скале Джонсону, у которого титульная роль, присоединяется Ной Сентинео ("Идеальное свидание", прошлогодние "Ангелы Чарли").

По имеющимся сведениям, 24-летний актер сыграет Атомного Крушителя (Альберта Ротштайна "по паспорту"), соратника Адама. При этом никаких углубленных данных по сюжету эпика все еще нет.

Постановкой занят Жауме Кольет-Серра ("Круиз по джунглям" с тем же Скалой). Текущий вариант сценария написал Адам Щтикель ("Рэмпейдж" с тем же Скалой).

Оператор - номинант "Оскара" Лоуренс Шер, снявший "Джокера" и "Парней со стволами".

Старт съемок намечено начать, по возможности, в ближайшее время. Премьера анонсирована на конец декабря 2021 года.

Черный Адам - архизлодей вселенной DC, дебютировавший в 1945 году. Периодически - как враг Супермена. Хотя предстоящая картина, как уточнено, сосредоточится на более ранних этапах истории персонажа, до того, как он начал активно оппонировать Суперу.