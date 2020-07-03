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Генри Кавилл опроверг слухи о своем возвращении к роли Супермена

Новости
    03.07.2020, 11:56
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Генри Кавилл решительно опроверг упорно продолжающие циркулировать слухи о том, что он вернётся к роли Супермена.

Фото: kinopoisk.ru
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В интервью Variety он заявил, что вся эта пустая болтовня в интернете его порой фрустрирует. И на все спекуляции о том, что он готовится вновь примерить знаменитый плащ, Кавилл может сказать только следующее: "Нет, это не так. Ничего такого не происходит, нет никаких переговоров".

При этом он отметил, что сам факт возникновения подобных разговоров свидетельствует о сохранении интереса к герою, что, по его мнению, очень важно.

Кавилл также подчеркнул, что "в идеальном мире" он бы, конечно, с удовольствием ещё сыграл Супермена.

Отметим, перед этим СМИ писали, что актёр готов даже готов потерять в деньгах ради возвращения к роли Человека из Стали, а сам он рассказывал, что костюм всё ещё висит в его шкафу.

Ранее стало известно, что второй сезон сериала "Ведьмак", где Генри исполняет главную роль, получил название "Таинственные монстры".

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