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Второй сезон сериала "Ведьмак" получил новое название

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    30.06.2020, 16:52
Текст:   Богдан Бобров

Во время вынужденной паузы в производстве сериала "Ведьмак" стриминговая платформа Netflix выпустила отдельный ролик, в котором подробно рассказала о монстрах, показанных в первом сезоне.

Фото: kino-teatr.ru
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Вероятно, реакция аудитории оказалась положительной, потому что теперь в качестве рабочего названия для второго сезона шоу значится подзаголовок "Таинственные монстры" (Mysterious Monsters). Об этом пишет портал Heroic Hollywood.

Возможно, в следующих приключениях Геральта сценаристы больше внимания уделят его непосредственному ремеслу - охоте на чудовищ.

Премьера второго сезона "Ведьмака" назначена на 2021 год без более точной даты, съемки должны быть возобновлены уже в августе.

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