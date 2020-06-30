Второй сезон сериала "Ведьмак" получил новое название

Во время вынужденной паузы в производстве сериала "Ведьмак" стриминговая платформа Netflix выпустила отдельный ролик, в котором подробно рассказала о монстрах, показанных в первом сезоне.

Вероятно, реакция аудитории оказалась положительной, потому что теперь в качестве рабочего названия для второго сезона шоу значится подзаголовок "Таинственные монстры" (Mysterious Monsters). Об этом пишет портал Heroic Hollywood.

Возможно, в следующих приключениях Геральта сценаристы больше внимания уделят его непосредственному ремеслу - охоте на чудовищ.

Премьера второго сезона "Ведьмака" назначена на 2021 год без более точной даты, съемки должны быть возобновлены уже в августе.