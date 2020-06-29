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Netflix планирует сделать приквел к "Ведьмаку"

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    29.06.2020, 13:55
Текст:   Богдан Бобров

Мир сериала "Ведьмак" от Netflix может быть расширен с помощью еще одного проекта. Как сообщает We Got This Covered, стриминговый гигант планирует запустить в производство сериал-приквел.

Фото: twitter.com/ officialavatar
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В нем будет подробно рассказано о Сопряжении сфер - магическом катаклизме, в результате которого сместились границы нескольких миров, и эльфам, вампирам, гоблинам и прочей нечисти пришлось уживаться вместе с людьми. Это и послужило причиной появления ведьмаков - профессиональных истребителей монстров.

Обозначенные явления происходили за 1500 лет до событий первого сезона шоу, поэтому ждать появления в кадре Геральта и компании не стоит.

Дата старта производства на данный момент неизвестна. Сейчас съемочная группа готовится возобновить съемки второго сезона, премьера которого запланирована на 2021 год.

Также зрителей ждет отдельный мультипликационный фильм в аниме-стилистике "Ведьмак: Кошмар Волка" о молодости Весемира - наставника Геральта.

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