Появились новые подробности о сюжете второго сезона "Ведьмака"

Шоураннер сериала "Ведьмак" Лорен Хиссрич в интервью изданию The Wrap поделилась новыми подробностями о сюжете второго сезона шоу.

На старте проекта критики и зрители часто жаловались на спутанный таймлайн, это привело даже к тому, что Netflix пришлось выпустить специальную схему с объяснениями когда, что и с кем происходило.

Во втором сезоне, по заверениям Хиссрич, все события с тремя главными героями - Геральтом, Йеннифэр и Цири - будут происходить в одном времени, хоть без флешбэков и флешфорвардов все равно не обойдется.

Много внимания будет также уделено Весемиру и другим ведьмакам, которые являются для героя Генри Кавилла настоящей семьей.

Сейчас съемки сериала приостановлены из-за пандемии коронавируса, выход продолжения запланирован на 2021 год без более конкретной даты.