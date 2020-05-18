В "Ведьмаке" появится новый герой, которого не было в книгах и играх

В то время, когда в Великобритании обсуждают грядущее ослабление мер по борьбе с распространением коронавируса, никаких обновлений по поводу возобновления съемок сериала "Ведьмак", которые проходили в пригороде Лондона, не поступает.

Тем не менее ресурсу Redanian Intelligence удалось раздобыть новые детали о производстве второго сезона шоу Netflix.

По информации источника, список персонажей пополнит новый ведьмак Хемрик. Примечательно, что ни в книгах, ни в видеоиграх ранее не было охотника на чудовищ с таким именем.

Учитывая запутанность таймлайна сериала, сложно сказать, будет он полноценным участником повествования или появится в одном из флэшбэков, чтобы подробнее рассказать о периоде обучения Геральта в Каэр Морхен.

Сыграть оригинального героя, согласно представленным данным, должен актер Джоэль Адриан.

Напомним, шоураннер проекта Лорен Хиссрич планирует во втором сезоне значительно расширить сюжетные арки Кагыра и Фрингильи.

Чтобы зрителям было чем скоротать время на самоизоляции в ожидании продолжения "Ведьмака", в Netflix подготовили подробный и интересный видеобестиарий.