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Назван актер на роль Весемира в "Ведьмаке", и это не Марк Xэмилл

Новости
    29.02.2020, 14:31
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В официальном Twitter-аккаунте Netflix назван актер, который исполнит роль Весемира во втором сезоне сериала "Ведьмак". Образ старейшего истребителя чудовищ на Континенте воплотит датский актер Ким Бодния (сериалы "Мост" и "Убивая Еву").

В обсуждениях под твитом фанаты шоу, как это обычно и бывает в подобных случаях, разбились на два лагеря. Половина одобрила выбор создателей шоу, тогда как другие поклонники выразили сожаление об упущенной возможности увидеть "Люка Скайуокера" в качестве наставника Геральта из Ривии.

Таким образом, интрига в публичной переписке Марка Хэмилла, который буквально просился на эту роль, с шоураннером проекта Лорен Шмидт Хиссрич закончилась ничем.

Хотя есть еще призрачная надежда, что заслуженного мастера-джедая все же позовут в аниме-спин-офф "Ведьмак: Кошмар Волка" для озвучивания молодой версии Весемира.

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