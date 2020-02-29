Назван актер на роль Весемира в "Ведьмаке", и это не Марк Xэмилл

В официальном Twitter-аккаунте Netflix назван актер, который исполнит роль Весемира во втором сезоне сериала "Ведьмак". Образ старейшего истребителя чудовищ на Континенте воплотит датский актер Ким Бодния (сериалы "Мост" и "Убивая Еву").

Introducing Vesemir: Kim Bodnia will play the Continent's oldest and most experienced Witcher in Season 2 of #TheWitcher. pic.twitter.com/HAmYciZ5K4 — NX (@NXOnNetflix) February 28, 2020

В обсуждениях под твитом фанаты шоу, как это обычно и бывает в подобных случаях, разбились на два лагеря. Половина одобрила выбор создателей шоу, тогда как другие поклонники выразили сожаление об упущенной возможности увидеть "Люка Скайуокера" в качестве наставника Геральта из Ривии.

Таким образом, интрига в публичной переписке Марка Хэмилла, который буквально просился на эту роль, с шоураннером проекта Лорен Шмидт Хиссрич закончилась ничем.

Хотя есть еще призрачная надежда, что заслуженного мастера-джедая все же позовут в аниме-спин-офф "Ведьмак: Кошмар Волка" для озвучивания молодой версии Весемира.